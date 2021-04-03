Как не попасть в больницу: украинский врач откровенно высказался о лечении COVID-19

В больницах сложилась тяжелая ситуация из-за большого количества новых госпитализаций больных с COVID-19, при этом многих поступлений можно было бы избежать, если бы амбулаторная помощь оказывалась полноценно и качественно.

Медик отметил, что вирус действительно имеет важные особенности, а неожиданные реакции нашего организма на COVID-19 поражают. Так, хотя есть прекрасные семейные врачи, которые прекрасно ориентируются в тактике ведения коронавирусных больных, и не делают терапевтических ошибок, однако не все случаи лечатся дома.

"Очень многое зависит от состояния организма больного и его сопутствующих заболеваний. Бывает, что пациенты, даже при абсолютно четком ведении, все равно ухудшаются и должны продолжать лечение уже в стационаре. Хотя, это лишь определенная часть. Большинство выздоравливают без проблем с минимальным медикаментозным вмешательством", - рассказал врач.

По его словам, в больницу пациенты поступают в растерянности, измученные, которые ее знают как лечиться, у кого, кому верить.

"Отчаяние, страх и неопределенность заставили пациентов бегать и искать помощи отовсюду. Или заниматься самолечением... Очень простая иллюстрация нашего времени: человек, который заболел, начинает нервничать, переживать и накручивать себя на ровном месте. Противоречивой информации слишком много, и начинаются эти хаотичные движения: никому не нужное КТ, куча лишних несвоевременных анализов... Антибиотики на вирусную инфекцию, гормоны... Все на контрасте: кто-то аж трясется на ровном месте. Другой постепенно ухудшается, и даже этого не осознает. Многие вижу примеров, когда люди просто брошены на капризы судьбы", - говорится в публикации.

Врач убежден, что многих госпитализаций можно было бы избежать. Так, достаточно спокойно поговорить с врачом при осмотре. Важно получить компетентные рекомендации.

"Даже если врач при повторном осмотре увидит ухудшение, он быстро сориентируется и направит на лечение в госпиталь. В этом нет ничего страшного. Именно для тяжелых пациентов и есть больницы. Своевременное лечение очень эффективно", - подчеркивает Дубровский.

При этом инфекционист описал нынешние реалии, когда "забитый, измученный бесконечными изматывающими звонками" врач очень часто ничего не понимает и "шаблонно назначает лечение всем подряд"

"Одному помогает, другим нет... Вот так, неэффективность организации процесса на амбулаторном этапе создает проблемы и перегрузки стационаров", - резюмирует он.

Также Дубровский обратил внимание на тот факт, что семейные врачи не получают "ковидных надбавок".

"Это, откровенно шокирует. Как можно требовать от медиков рисковать своим здоровьем даже без логической финансовой компенсации. Порочный круг замкнутый - семейным врачам не оплачивают вредность труда, потому что они не видят больных. А семейные врачи не принимают больных, потому что им дополнительно не оплачивают работу с COVID-19", - описал проблему инфекционист.

По его мнению, без оптимизации амбулаторной помощи населению разговоры об эффективном преодолении эпидемии - пустые разговоры.

"Есть разные мнения, но, на мой взгляд, надо реорганизовывать дистанционное лечение. Этот путь уже проходили в первую волну, проходим с очень неприятным привкусом и сейчас. Будет возможность у врача видеть пациента, будет толк и эффект лечения на дому. Ковидные поликлиники на помощь ковидным госпиталям? Кажется, такая единственная слаженная система работала бы очень эффективно", - считает врач.