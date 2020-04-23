Можно ли подцепить коронавирус в супермаркете: ответ вас очень удивит

В супермаркете заразиться COVID-19 можно только при тесном контакте (коллаж РБК-Украина)

Вероятность заразиться через загрязненные коронавирусом предметы ничтожно мала

Коронавирус в мире инфицировал уже более 2,5 миллиона человек и продолжает распространяться по планете. Многих украинцев волнует вопрос, так ли опасен поход в супермаркет, и можно ли заразиться COVID-19 через предметы в магазине. На это дали ответ немецкие ученые, которые уверены, что через корзину в супермаркете риск "подцепить" коронавирус ничтожно мал. Так утверждает Команда вирусолога профессора Хендрика Штрека из баварского города Хайнсберг.

Ученые выяснили, что на поверхности жизнеспособных вирусов практически нет. Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков. Даже в домах, где были инфицированы все члены семьи, все оказалось чисто. Поэтому ученые считают, что заразится в супермаркете, магазине одежды или парикмахерской невозможно.

По мнению специалистов, люди заражаются только при тесном контакте, когда капельки опасной слизи попадают от больного на слизистые здорового человека.

Врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко подтвердил этот факт.

"Я смотрел передачу одного из немецких телеканалов, где Хендрик Штрек докладывал о результатах исследования. И ведущий задал ему такой же вопрос. Ученый признал, что когда больной чихнет в руку и возьмется ею за предмет, который вскоре попадет к другому человеку, то вероятность заражения на 100% исключить нельзя. Хотя и не объяснил, как долго вирус сохраняет активность на поверхности. Все же я для себя сделал выводы, что в супермаркете через корзинку не заражусь", - рассказал он "Фактам".

Врач напомнил украинцам, что все-таки вероятность заражения существует, поэтому в магазин лучше всего надевать перчатки и защищающую маску.

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