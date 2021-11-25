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Чи можна їсти гранат з кісточками? Відповідь лікаря вас здивує

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Четвер 25 листопада 2021 14:07
Чи можна їсти гранат з кісточками? Відповідь лікаря вас здивує Фото: Чи можна їсти гранат з кісточками (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гранат - дуже корисний фрукт, адже він підвищує гемоглобін, допомагає зміцнити серце і судини, чоловікам - поліпшити потенцію, а жінкам - збалансувати гормональний фон. У багатьох виникає питання, як потрібно їсти зерна граната - з кісточками або без. Другий варіант звичайно незручний, але в деяких випадках кісточки все ж потрібно випльовувати.

Що потрібно знати про користь і протипоказання граната, і чи потрібно відділяти кісточки - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

На думку гастроентеролога Наталії Ковальової, кісточки не можна їсти при виразці або ерозії шлунка.

Якщо ж протипоказань немає, зерна можна сміливо їсти цілком. Крім того, кісточки... корисні.

Кісточки граната містять складні вуглеводи, або полісахариди: крохмаль і клітковину. Ці речовини потрібні шлунково-кишковому тракту людини для роботи його перистальтики і виведення токсинів.

У чому користь граната

Лікарі кажуть, що вживання фрукта допоможе зміцнити серцево-судинну систему, поліпшити функції щитовидної залози і склад крові, в тому числі істотно допоможе в підвищенні гемоглобіну.

Звичайно ж його потрібно їсти для зміцнення імунітету і захисту організму в сезон розгулу ГРВІ.

Гіпертонікам гранат допоможе знизити тиск. Регулярне вживання фрукта допоможе вивести з організму токсини і оздоровити печінку.

Вітаміни і мікроелементи в гранаті піклуються про красу і молодість, покращують здоров'я шкіри і волосся.

Жінкам гранат корисний, оскільки містить гормон естроген, що особливо корисно при клімаксі.

А чоловікам завдяки наявності вітаміну В12, вживання фрукта простимулює кровообіг і вирішить проблеми з потенцією.

Кому гранат протипоказаний?

  • При хворобах травного тракту (але без кісточок можна),
  • Людям з низьким тиском, щоб не знизити його ще більше.
  • Дітям до двох років.
  • При алергії та індивідуальній непереносимості.

Раніше ми писали, що станеться з організмом, якщо щодня з'їдати по одному апельсину.

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