Можно ездить: сеть "взорвал" штраф водителю Mercedes на стеклянном мосту в Киеве

Водителя Mercedes GL 500, который 17 июня решил покатать девушек по новому киевскому пешеходному мосту со стеклянными площадками для обозрения, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Отметим, что 25-летнего Никиту неоднократно "приглашали" на рассмотрение дела о его правонарушении, в том числе и с помощью рекомендательного письма. Но герой так и не явился.

Таким образом, решение было вынесено без его участия. Нарушителя привлекли к админответственности сразу по двум статьям: ч. 4 ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами), а также ч. 1 ст. 122 (Нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам).

Первая статья предусматривает штраф в размере 510 грн, вторая - 255 грн. Также автохаму начислили 50 штрафных баллов (после 150 баллов автомобилисты получают наказание. - Ред.).

Водителя Mercedes с пешеходного моста в Киеве наказали (скрин: facebook.com/kyivpatrol)

Пользователи сети вдоволь посмеялись над столь смехотворным штрафом для водителя, наделавшего столько шума и прославившегося едва ли не на всю страну. Комментаторы называют эту сумму "билетом на мост".

Можно ездить. Немного дорогой аттракцион, но что не сделаешь ради лайков...

Для чувака, который ездит на внедорожнике Мерседес - такой штраф смех, а для любителей куражу билет на аттракцион "Мост Педалика". Плевал он на полицию, суд, закон и всех нас. Пусть бы месяц улицы подметал или в дурке санитаром поработал.

Вот молодцы. Уж он это на всю жизнь запомнит. Он теперь и за руль не сядет.

Водителя Mercedes с пешеходного моста в Киеве наказали (скрин: facebook.com)

Ути бозе. Папка хоть лящей накидал сверху?

Шикарный штраф в 510 грн = билет на мост!

Я тоже хочу прокатиться на мост за такую сумму.

Можно открывать трафик. Дешево и не очень сердито. Ну и наказание, курам на смех.

После такого штрафа пробка будет на мосту.

Водителя Mercedes с пешеходного моста в Киеве наказали (скрин: facebook.com)

Отметим, что попытки прокатиться с ветерком по новому пешеходному мосту участились. Так, совсем недавно на него хотел заехать очередной автохам, но правоохранители пресекли попытку.

Как сообщалось, недавно в сети показали видео, как в Киеве водитель автомобиля Peugeot не пропускал карету скорой помощи, которая ехала по оживленной трассе, включив сигнальную сирену.