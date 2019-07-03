Можно ездить: сеть "взорвал" штраф водителю Mercedes на стеклянном мосту в Киеве

Водитель так и не явился в участок для дачи объяснений
Водителя Mercedes GL 500, который 17 июня решил покатать девушек по новому киевскому пешеходному мосту со стеклянными площадками для обозрения, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
Отметим, что 25-летнего Никиту неоднократно "приглашали" на рассмотрение дела о его правонарушении, в том числе и с помощью рекомендательного письма. Но герой так и не явился.
Таким образом, решение было вынесено без его участия. Нарушителя привлекли к админответственности сразу по двум статьям: ч. 4 ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами), а также ч. 1 ст. 122 (Нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам).
Первая статья предусматривает штраф в размере 510 грн, вторая - 255 грн. Также автохаму начислили 50 штрафных баллов (после 150 баллов автомобилисты получают наказание. - Ред.).
Водителя Mercedes с пешеходного моста в Киеве наказали (скрин: facebook.com/kyivpatrol)
Пользователи сети вдоволь посмеялись над столь смехотворным штрафом для водителя, наделавшего столько шума и прославившегося едва ли не на всю страну. Комментаторы называют эту сумму "билетом на мост".
Водителя Mercedes с пешеходного моста в Киеве наказали (скрин: facebook.com)
Водителя Mercedes с пешеходного моста в Киеве наказали (скрин: facebook.com)
Отметим, что попытки прокатиться с ветерком по новому пешеходному мосту участились. Так, совсем недавно на него хотел заехать очередной автохам, но правоохранители пресекли попытку.
Как сообщалось, недавно в сети показали видео, как в Киеве водитель автомобиля Peugeot не пропускал карету скорой помощи, которая ехала по оживленной трассе, включив сигнальную сирену.