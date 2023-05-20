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Можна накликати біду: що категорично не можна робити ввечері з нігтями

Що не можна робити з нігтями ввечері (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Обрізування нігтів - це звичайна гігієнічна процедура, яку кожна людина робить регулярно. Однак багато людей не знають, що з цією дією пов’язано безліч прикмет і забобонів, які можуть вплинути на долю та здоров’я. Особливо небезпечно це робити ввечері.

Чому не можна обрізати нігті ввечері - читайте на Styler нижче.

Пояснення прикмети

Існують деякі народні прикмети, які розповідають, що нігті ввечері і на ніч обрізати не можна. Пов'язано це з тим, що у темний час доби активізуються злі духи, і у результаті цього людина може накликати на себе біду.

Зокрема, у сімейних відносинах може початися складний період, якщо підстригати нігті з 6 до 7 вечора. Якщо робити це з 7 до 8 вечора, то буде зруйнована дружба і дуже близький друг може зробити неприємний вчинок.

Якщо обрізати нігті з 8 до 9 вечора, то можна накликати невдачі на рідних людей і з кожним можуть трапитися різні неприємності. Відносини з коханою людиною можуть зіпсуватися у тому разі, якщо підстригати нігті у період з 9 до 10 години вечора.

Згідно з прикметами, проблеми можуть виникнути на роботі у тому разі, якщо підстригти нігті з 11 до 12 ночі.

У який час краще це робити

Народна прикмета говорить, якщо людина не хоче накликати на себе лихо, то займатися підстриганням нігтів варто у ранкові або денні години, коли сонце ще високо у небі.

Якщо маленька дитина не дає обрізати нігті, то можна провести цю процедуру на світанку, коли малюк ще спить, а не вночі.

Важливо, якщо людина не хоче залучити у своє життя неприємності, то краще робити це у сприятливий для цього період, але якщо такої можливості немає, то важливо не викидати їх на підлогу або у відро для сміття, а змити в унітаз або раковину.

Раніше ми повідомляли, чим можна стерти лак з нігтів, якщо немає ацетону.

Також ми писали, як швидко очистити нігті від бруду після городу.

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