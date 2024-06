"Можна його вже видаляти". В Instagram тестують оновлення, яке буде дратувати користувачів

Ця зміна зробить соціальну мережу більш схожою на безкоштовну версію YouTube, яка вимагає від користувачів перегляду реклами перед та під час перегляду відео.

Цілком логічно, що Instagram теж розглядає таку можливість, враховуючи, що він також перетворився на мережу для обміну відео завдяки таким функціям, як Stories та Reels, а не просто для публікації фотографій.

"Ми постійно тестуємо формати, які можуть дати цінність рекламодавцям", - заявив представник компанії Meta. "У міру того, як ми проводимо тестування та накопичуємо знання, ми надаватимемо оновлення, якщо цей тест призведе до будь-яких офіційних змін продукту", - зазначили вони.

Нова функція "рекламна пауза" була вперше помічена користувачем додатку Instagram Деном Леві, який опублікував скріншот тесту у своєму акаунті в Х (Twitter). За його словами, додаток не дозволяв йому прокручувати сторінку повз рекламу, коли вона з'являлася, що він вважав "божевільною дією".

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us до watch ads в наші повідомлення на Instagram!



App legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2 — Dan Levy דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024