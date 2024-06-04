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"Можна його вже видаляти". В Instagram тестують оновлення, яке буде дратувати користувачів

Вівторок 04 червня 2024 15:30
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"Можна його вже видаляти". В Instagram тестують оновлення, яке буде дратувати користувачів Instagram підтверджує тестування реклами, яку неможливо пропустити (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Інстаграм підтвердив тестування реклами, яку не можна пропустити, після того, як скріншоти цієї функції почали поширюватися в соціальних мережах. Ці нові рекламні паузи будуть показувати лічильник часу, який не дозволить користувачам переглядати інший контент у додатку, доки вони не подивляться рекламу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтернет-видання про стартапи, інновації та веб-сайти TechCrunch.

Що змінить це нововведення

Ця зміна зробить соціальну мережу більш схожою на безкоштовну версію YouTube, яка вимагає від користувачів перегляду реклами перед та під час перегляду відео.

Цілком логічно, що Instagram теж розглядає таку можливість, враховуючи, що він також перетворився на мережу для обміну відео завдяки таким функціям, як Stories та Reels, а не просто для публікації фотографій.

"Ми постійно тестуємо формати, які можуть дати цінність рекламодавцям", - заявив представник компанії Meta. "У міру того, як ми проводимо тестування та накопичуємо знання, ми надаватимемо оновлення, якщо цей тест призведе до будь-яких офіційних змін продукту", - зазначили вони.

Як виявили нову функцію

Нова функція "рекламна пауза" була вперше помічена користувачем додатку Instagram Деном Леві, який опублікував скріншот тесту у своєму акаунті в Х (Twitter). За його словами, додаток не дозволяв йому прокручувати сторінку повз рекламу, коли вона з'являлася, що він вважав "божевільною дією".


Реакція користувачів

Інші коментатори підтвердили, що іноді бачили цю функцію.

Як і слід було очікувати, більшість реакцій були негативними. Деякі користувачі погрожували видалити Instagram, якщо зіткнуться з подібними рекламними паузами, а інші заявили, що зовсім перестануть користуватися додатком.

Крім того, коментатори задалися питанням, чи пов'язане це рішення з необхідністю підвищити залученість до реклами, навіть на шкоду користувальницькому досвіду.

Нагадаємо, що TikTok випустив власний аналог Instagram.

Ми також писали, що Meta відключила передачу повідомлень між Instagram та Facebook.

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