"Можно его уже удалять". В Instagram тестируют обновление, которое будет раздражать пользователей

Инстаграм подтвердил тестирование рекламы, которую нельзя пропустить, после того, как скриншоты этой функции начали распространяться в социальных сетях. Эти новые рекламные паузы будут показывать счетчик времени, который не позволит пользователям просматривать другой контент в приложении, пока они не посмотрят рекламу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание о стартапах, инновациях и веб-сайтах TechCrunch .

Что изменит это нововведение

Это изменение сделает социальную сеть более похожей на бесплатную версию YouTube, которая требует от пользователей просмотра рекламы перед и во время просмотра видео.

Вполне логично, что Instagram тоже рассматривает такую возможность, учитывая, что он также превратился в сеть для обмена видео благодаря таким функциям, как Stories и Reels, а не просто для публикации фотографий.

"Мы постоянно тестируем форматы, которые могут принести ценность рекламодателям", - заявил представитель компании Meta. "По мере того, как мы проводим тестирование и накапливаем знания, мы будем предоставлять обновления, если этот тест приведет к каким-либо официальным изменениям продукта", - отметили они.

Как обнаружили новую функцию

Новая функция "рекламная пауза" была впервые замечена пользователем приложения Instagram Дэном Леви, который опубликовал скриншот теста в своем аккаунте в Х (Twitter). По его словам, приложение не позволяло ему прокручивать страницу мимо рекламы, когда она появлялась, что он посчитал "безумным действием".

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!



The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2 — Dan Levy דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024



Реакция пользователей

Другие комментаторы подтвердили, что также иногда видели эту функцию.

Как и следовало ожидать, большинство реакций были негативными. Некоторые пользователи грозились удалить Instagram, если столкнутся с подобными "рекламными паузами", а другие заявили, что вовсе перестанут пользоваться приложением.

Кроме того, комментаторы задались вопросом, связано ли это решение с необходимостью повысить вовлеченность в рекламу, даже в ущерб пользовательскому опыту.