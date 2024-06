"Можно его уже удалять". В Instagram тестируют обновление, которое будет раздражать пользователей

Это изменение сделает социальную сеть более похожей на бесплатную версию YouTube, которая требует от пользователей просмотра рекламы перед и во время просмотра видео.

Вполне логично, что Instagram тоже рассматривает такую возможность, учитывая, что он также превратился в сеть для обмена видео благодаря таким функциям, как Stories и Reels, а не просто для публикации фотографий.

"Мы постоянно тестируем форматы, которые могут принести ценность рекламодателям", - заявил представитель компании Meta. "По мере того, как мы проводим тестирование и накапливаем знания, мы будем предоставлять обновления, если этот тест приведет к каким-либо официальным изменениям продукта", - отметили они.

Новая функция "рекламная пауза" была впервые замечена пользователем приложения Instagram Дэном Леви, который опубликовал скриншот теста в своем аккаунте в Х (Twitter). По его словам, приложение не позволяло ему прокручивать страницу мимо рекламы, когда она появлялась, что он посчитал "безумным действием".

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!



The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2