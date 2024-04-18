Не можете встати з ліжка вранці? Ці поради допоможуть робити це легко та з гарним настроєм

Будильник уже продзвенів, але ви подумки вмовляєте себе, що ще "5 хвилин" і встанете. Ліжко чарівним чином вас притягує і немає такої сили, яка б змусила вас вибратися з-під ковдри. Знайома картина, чи не так? І ви в цьому не самотні, тому що саме так починається ранок у багатьох людей на планеті.

Які шість способів допоможуть вам прокинутися і зробити ваш ранок приємнішим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Розслабтеся напередодні увечері

Хороший ранок вимагає хорошої підготовки ще з вечора. Нехай це буде якась розслаблююча рутина - теплий душ чи ванна, читання чи прослуховування приємної музики.

"Звичка до заспокійливого та регулярного режиму сну дійсно допомагає вам краще спати ночами. Наступного ранку ви прокидаєтеся, відчуваючи себе відпочивши. Це допомагає нашому організму пристосуватися до ритму дня і ночі", - каже експерт зі сну Меріен Тейлор.

Варто з вечора приготувати одяг на ранок, зібрати сумку та підготувати все необхідне, щоб уникнути поспіху, збираючись на роботу.

Здоровий сніданок

Що може бути краще за смачний сніданок? Здоровий перший прийом їжі дає вам енергію і запобігає потягу до їжі протягом дня.

Як поживний сніданок розгляньте вівсянку або кашу з горіхами та насінням, замороженими або свіжими фруктами. Вибирайте цільнозерновий хліб. У поєднанні з арахісовим маслом і фруктами ви отримаєте сніданок, багатий на поживні речовини та клітковину.

Якщо вранці ви не голодні, не змушуйте себе їсти. Чашка чаю або кави - це нормально, але вони не повинні замінювати щоденний та повноцінний прийом їжі.

Вставайте з денним світлом

Нехай вас вранці будить не будильник, а світло. Для цього можна залишити відкритими з вечора штори чи жалюзі. Таке світло значно полегшить вам вставання з ліжка.

"На наш природний гормон сну мелатонін безпосередньо впливають світло і темрява. Чим темніше наше довкілля, тим краще і міцніше ми спимо. Штучне або денне світло вранці допомагає нам почуватися бадьорішим і сильнішим", - каже Тейлор.

Вона також радить придбати будильник, що імітує світло сонця, що сходить, щоб ви прокидалися повільно і м'яко.

Кнопка "відкласти" - табу

Як би не було привабливо дозволити собі додатковий час у ліжку, вам варто забути про кнопку повтору на будильнику. Ця функція часто запускає ланцюгову реакцію і дуже шкодить вам.

"Коли десять зайвих хвилин перетворюються на 20, потім на 30 і ви в повній знемозі вискакуєте з ліжка і починаєте спізнюватися. У такі хвилини ви розумієте, що потрібно щось міняти", - пояснює експерт зі сну.

Краще поставте будильник на 10 хвилин пізніше. Або поставте його в інший кут кімнати. Це змушує підвестися і пройти кілька метрів, щоб його вимкнути.

Енергетичний заряд

Багатьом людям важко думати про фізичні вправи вранці. І даремно, оскільки звичайна зарядка може творити чудеса! Ви однозначно почуватиметеся краще і тіло буде підготовлене до викликів дня.

"Кожне ранкове тренування хороше. Інтенсивні інтервальні тренування, зокрема, дають вам гарний початок дня, тому що вони вивільняють гормон щастя ендорфін", - каже спортивний консультант Дім Торп.

Якщо ви не можете змусити себе займатися силовими тренуваннями, ви можете зайнятися пробіжкою або ходьбою. Головне - змусити м'язи працювати.

Гарний одяг

Вибір одягу дійсно може полегшити початок дня. Вибирайте те, в чому вам комфортно, у чому ви почуваєтеся впевнено та чарівно. Підберіть взуття, аксесуари, прикраси. Це зарядить вас добрим настроєм на весь день.