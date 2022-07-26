Вы можете спасти жизнь! Как помочь человеку с приступом эпилепсии, и что делать нельзя

Помочь человеку во время приступа эпилепсии вполне реально и включает такая помощь всего три шага. А вот расщеплять зубы, открывать рот, точно нельзя.

Какие действия включают помощь во время нападения, что делать не стоит, рассказали в НСЗУ .

Врачи отмечают, что приступы эпилепсии происходят неожиданно и могут начаться где угодно.

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