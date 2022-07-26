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Ви можете врятувати життя! Як допомогти людині з нападом епілепсії, і що робити не можна

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Вівторок 26 липня 2022 12:05
Ви можете врятувати життя! Як допомогти людині з нападом епілепсії, і що робити не можна Колаж РБК-Україна: Як допомогти людині під час нападу епілепсії
Автор: Світлана Мащенко

Допомогти людині під час нападу епілепсії цілком реально і включає така допомога всього три кроки. А от розщеплювати зуби, відкривати рота, точно не можна.

Які дії включають допомогу під час нападу, що робити не варто, розповіли в НСЗУ.

Лікарі зауважують, що напади епілепсії стаються несподівано і можуть початися будь-де.

Як допомогти людині під час нападу:

  1. Під час судом є ризик травмувати голову, тому важливо тримати людині голову.
  2. Зафіксуйте час початку судом, якщо напад триває понад 5 хвилин, дзвоніть 103.
  3. Коли судоми закінчаться - покладіть людину в бокове положення.

У жодному разі не можна:

  • стримувати судоми силоміць;
  • намагатися розкрити людині рот, розщепити зуби - так можна зламати зуб або щелепу, користі при цьому ніякої;
  • фіксувати язик, адже під час судом язик скорочується і ніяк не може перекрити дихальні шляхи, попри поширене упередження;
  • давати будь-які ліки, таблетки, воду.

Лікар-психіатр Михайло Бондар радить обов'язково телефонувати 103, якщо:

  • напад триває п’ять хвилин або довше;
  • напади повторюються настільки часто, що у проміжках між ними у людини не відновлюється свідомість (на відміну від серії нападів);
  • коли у людини стається перший напад;
  • коли людина отримує травму під час нападу (наприклад, внаслідок падіння);
  • якщо напад стається, коли людина перебуває у воді;
  • якщо це вагітна жінка або людина, хвора на діабет.

Ви можете врятувати життя! Як допомогти людині з нападом епілепсії, і що робити не можна

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