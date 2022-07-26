Ви можете врятувати життя! Як допомогти людині з нападом епілепсії, і що робити не можна

Допомогти людині під час нападу епілепсії цілком реально і включає така допомога всього три кроки. А от розщеплювати зуби, відкривати рота, точно не можна.

Які дії включають допомогу під час нападу, що робити не варто, розповіли в НСЗУ .

Лікарі зауважують, що напади епілепсії стаються несподівано і можуть початися будь-де.

Раніше ми писали, чому остеопатія вважається нетрадиційною медициною в Україні, і як до цієї практики ставляться у світі.

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