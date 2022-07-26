Ви можете врятувати життя! Як допомогти людині з нападом епілепсії, і що робити не можна
Колаж РБК-Україна: Як допомогти людині під час нападу епілепсії
Допомогти людині під час нападу епілепсії цілком реально і включає така допомога всього три кроки. А от розщеплювати зуби, відкривати рота, точно не можна.
Які дії включають допомогу під час нападу, що робити не варто, розповіли в НСЗУ.
Лікарі зауважують, що напади епілепсії стаються несподівано і можуть початися будь-де.
Як допомогти людині під час нападу:
- Під час судом є ризик травмувати голову, тому важливо тримати людині голову.
- Зафіксуйте час початку судом, якщо напад триває понад 5 хвилин, дзвоніть 103.
- Коли судоми закінчаться - покладіть людину в бокове положення.
У жодному разі не можна:
- стримувати судоми силоміць;
- намагатися розкрити людині рот, розщепити зуби - так можна зламати зуб або щелепу, користі при цьому ніякої;
- фіксувати язик, адже під час судом язик скорочується і ніяк не може перекрити дихальні шляхи, попри поширене упередження;
- давати будь-які ліки, таблетки, воду.
Лікар-психіатр Михайло Бондар радить обов'язково телефонувати 103, якщо:
- напад триває п’ять хвилин або довше;
- напади повторюються настільки часто, що у проміжках між ними у людини не відновлюється свідомість (на відміну від серії нападів);
- коли у людини стається перший напад;
- коли людина отримує травму під час нападу (наприклад, внаслідок падіння);
- якщо напад стається, коли людина перебуває у воді;
- якщо це вагітна жінка або людина, хвора на діабет.
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