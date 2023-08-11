Не можете обійтись без жувальної гумки? Ось до якого наслідку це призводить

Для багатьох жувальна гумка стала уже не просто засобом для освіження подиху, а щоденною неконтрольованою звичкою. Але якщо для ротової порожнини вона корисна, то як вона впливає на шлунок і процес травлення?

Відповідь на це питання дала дієтолог Наталія Кондратюк в Instagram .

Як жувальна гумка впливає на шлунок

"Дехто має звичку тамувати голод жувальною гумкою. Тож давайте розберемо початкові етапи механізму травлення, щоб ви розуміли, що відбувається, коли ви жуєте", - каже дієтолог.

Під час жування відбувається стимуляція смакових рецепторів і рефлекторне виділення слини для зволоження харчової грудки. Людина ковтає їжу і вона потрапляє у шлунок, де зазнає подальшої хімічної та механічної обробки. Хімічна обробка їжі відбувається внаслідок дії на неї шлункового соку.

Втім у випадку з жувальною гумкою - їжа в шлунок не потрапляє, а потрапляє лише слина.

"Чи буде відбуватись процес травлення далі? Буде. Жування стимулює процес виділення шлункового соку. Та це не завжди даватиме негативні наслідки для організму", - пояснює Кондратюк.

У нормі, якщо немає захворювань шлунку, у ньому є спеціальний слиз. Він називається муцин. Цей слиз захищає шлунок.

"Тому шлунковий сік, який містить соляну кислоту і через це декому видається небезпечним, насправді не завдає нам шкоди", - говорить експерт.

При здоровому шлунку, короткочасне жування жуйки не зашкодить. Особливо, якщо ви це робите не на голодний шлунок.

Кому не варто їсти жувальні гумки

"Гумку можна жувати, поки вона має смак. Далі її треба викидати. Але з іншого боку, якщо у вашому шлунку є запалення - муцину (захисного слизу у шлунку) буде менше. І він не зможе щільно обволікати стінки шлунку", - застерігає дієтолог.

Жування гумки в такому випадку викличе подразнення та посилить запалення.

"Тому, якщо є запальні процеси у шлунку - жуйку їсти не варто", - каже Кондратюк.