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"Можемо помірятись циць*ами". Alyona Alyona і Jerry Heil різко відповіли Фаріон, яка назвала їх "позориськом"

Субота 29 червня 2024 09:45
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"Можемо помірятись циць*ами". Alyona Alyona і Jerry Heil різко відповіли Фаріон, яка назвала їх "позориськом" Alyona Alyona і Jerry Heil відповіли Ірині Фаріон на її критику (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У лютому цього року мовознавиця Ірина Фаріон різко висловилася на адресу Jerry Heil і Аlyona Аlyona. Вона назвала дівчат "позориськом на весь світ". А все через те, що їй не сподобались псевдоніми артисток. Представниці України на Євробаченні 2024 прокоментували скандальну заяву професорки.

Про це виконавиці сказали на пресконференції перед своїм першим великим концертом у Києві.

Що співачки відповіли Фаріон

Так, зірок попросили прокоментувати різкі зауваження мовознавиці щодо псевдонімів артисток, через які їх нібито не можна ідентифікувати українками.

"Відповідати цькуванням на цькування - це сіяння негативу. Що, треба було підійти й запитати, чому Ірина, а не Ярина?", - зазначила Alyona Alyona.

За словами дівчат, кожна людина має право на свою думку.

&quot;Можемо помірятись циць*ами&quot;. Alyona Alyona і Jerry Heil різко відповіли Фаріон, яка назвала їх &quot;позориськом&quot;

Alyona Alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Можемо помірятись циць*ами, у мене точно більші", - жартома сказала Alyona.

Ірина також "наїхала" на Jerry Heil за її псевдонім. Співачка каже, що тоді це її обурило і вона одразу почала гуглити, чи є ім’я та прізвище філологині українським.

Що сказала Ірина Фаріон

Коли стало відомо, що Україну на Євробаченні 2024 будуть представляти Alyona Alyona і Jerry Heil, мовознавиця висловила невдоволення вибором виконавиць.

Філологиня обурилася з приводу творчих псевдонімів артисток, які вона не може ідентифікувати. Ірина не розглядала дівчат як справжніх представниць України та назвала їх "ганьбою".

&quot;Можемо помірятись циць*ами&quot;. Alyona Alyona і Jerry Heil різко відповіли Фаріон, яка назвала їх &quot;позориськом&quot;

Ірина Фаріон (фото: Getty Images)

"Що з ними? Вони звідки вони звідки? Альона приїхала із Саратова? З Петербурга, з Москви, якщо вона Альона? Власне ім'я - це ідентифікатор. А та звідки приїхала? Із Великої Британії? Зі США? Ганьба на весь світ!", - писала вона.

Професорці також не сподобалось те, що їхня композиція "Teresa & Maria" і написана двома мовами - українською та англійською.

Раніше Alyona Alyona і Jerry Heil назвали артистів, які гідні представляти Україну на Євробаченні.

Також дізнайтесь, що відомо про скандали за участі Ірини Фаріон.

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