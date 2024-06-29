"Можем померяться сись*ами". Alyona Alyona и Jerry Heil резко ответили Фарион, назвавшей их "позорищем"

В феврале этого года языковед Ирина Фарион резко высказалась в адрес Jerry Heil и АІуопа АІуоnа. Она назвала девушек "позорищем на весь мир". А все из-за того, что ей не понравились псевдонимы артисток. Представительницы Украины на Евровидении 2024 прокомментировали скандальное заявление профессорши.

Об этом исполнительнице сказали на пресс-конференции перед своим первым большим концертом в Киеве.

Что певицы ответили Фарион

Так, звезд попросили прокомментировать резкие замечания языковеда относительно псевдонимов артисток, из-за которых их якобы нельзя идентифицировать украинками.

"Отвечать травлей на травлю - это сеяние негатива. Что, надо было подойти и спросить, почему Ирина, а не Ярина?", - отметила Alyona Alyona.

По словам девушек, каждый человек имеет право на свое мнение.

Alyona Alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Можем помериться сись*ами, у меня точно больше", - в шутку сказала Alyona.

Ирина также "наехала" на Jerry Heil за ее псевдоним. Певица говорит, что тогда это ее возмутило и она сразу начала гуглить, является ли имя и фамилия филолога украинским.

Что сказала Ирина Фарион

Когда стало известно, что Украину на Евровидении 2024 будут представлять Alyona Alyona и Jerry Heil, языковед выразила недовольство выбором исполнительниц.

Филолог возмутилась по поводу творческих псевдонимов артисток, которые она не может идентифицировать. Ирина не рассматривала девушек как настоящих представительниц Украины и назвала их "позором".

Ирина Фарион (фото: Getty Images)

"Что с ними? Они откуда они откуда? Алена приехала из Саратова? Из Петербурга, из Москвы, если она Алена? Собственное имя - это идентификатор. А та откуда приехала? Из Великобритании? Из США? Позор на весь мир!", - писала она.

Профессору также не понравилось то, что их композиция "Teresa & Maria" написана на двух языках - украинском и английском.