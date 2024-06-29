"Можем померяться сись*ами". Alyona Alyona и Jerry Heil резко ответили Фарион, назвавшей их "позорищем"
В феврале этого года языковед Ирина Фарион резко высказалась в адрес Jerry Heil и АІуопа АІуоnа. Она назвала девушек "позорищем на весь мир". А все из-за того, что ей не понравились псевдонимы артисток. Представительницы Украины на Евровидении 2024 прокомментировали скандальное заявление профессорши.
Об этом исполнительнице сказали на пресс-конференции перед своим первым большим концертом в Киеве.
Что певицы ответили Фарион
Так, звезд попросили прокомментировать резкие замечания языковеда относительно псевдонимов артисток, из-за которых их якобы нельзя идентифицировать украинками.
"Отвечать травлей на травлю - это сеяние негатива. Что, надо было подойти и спросить, почему Ирина, а не Ярина?", - отметила Alyona Alyona.
По словам девушек, каждый человек имеет право на свое мнение.
Alyona Alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
"Можем помериться сись*ами, у меня точно больше", - в шутку сказала Alyona.
Ирина также "наехала" на Jerry Heil за ее псевдоним. Певица говорит, что тогда это ее возмутило и она сразу начала гуглить, является ли имя и фамилия филолога украинским.
Что сказала Ирина Фарион
Когда стало известно, что Украину на Евровидении 2024 будут представлять Alyona Alyona и Jerry Heil, языковед выразила недовольство выбором исполнительниц.
Филолог возмутилась по поводу творческих псевдонимов артисток, которые она не может идентифицировать. Ирина не рассматривала девушек как настоящих представительниц Украины и назвала их "позором".
Ирина Фарион (фото: Getty Images)
"Что с ними? Они откуда они откуда? Алена приехала из Саратова? Из Петербурга, из Москвы, если она Алена? Собственное имя - это идентификатор. А та откуда приехала? Из Великобритании? Из США? Позор на весь мир!", - писала она.
Профессору также не понравилось то, что их композиция "Teresa & Maria" написана на двух языках - украинском и английском.
Ранее Alyona Alyona и Jerry Heil назвали артистов, достойных представлять Украину на Евровидении.
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