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"Можем померяться сись*ами". Alyona Alyona и Jerry Heil резко ответили Фарион, назвавшей их "позорищем"

Суббота 29 июня 2024 09:45
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"Можем померяться сись*ами". Alyona Alyona и Jerry Heil резко ответили Фарион, назвавшей их "позорищем" Alyona Alyona и Jerry Heil ответили Ирине Фарион на ее критику (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В феврале этого года языковед Ирина Фарион резко высказалась в адрес Jerry Heil и АІуопа АІуоnа. Она назвала девушек "позорищем на весь мир". А все из-за того, что ей не понравились псевдонимы артисток. Представительницы Украины на Евровидении 2024 прокомментировали скандальное заявление профессорши.

Об этом исполнительнице сказали на пресс-конференции перед своим первым большим концертом в Киеве.

Что певицы ответили Фарион

Так, звезд попросили прокомментировать резкие замечания языковеда относительно псевдонимов артисток, из-за которых их якобы нельзя идентифицировать украинками.

"Отвечать травлей на травлю - это сеяние негатива. Что, надо было подойти и спросить, почему Ирина, а не Ярина?", - отметила Alyona Alyona.

По словам девушек, каждый человек имеет право на свое мнение.

&quot;Можем померяться сись*ами&quot;. Alyona Alyona и Jerry Heil резко ответили Фарион, назвавшей их &quot;позорищем&quot;

Alyona Alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Можем помериться сись*ами, у меня точно больше", - в шутку сказала Alyona.

Ирина также "наехала" на Jerry Heil за ее псевдоним. Певица говорит, что тогда это ее возмутило и она сразу начала гуглить, является ли имя и фамилия филолога украинским.

Что сказала Ирина Фарион

Когда стало известно, что Украину на Евровидении 2024 будут представлять Alyona Alyona и Jerry Heil, языковед выразила недовольство выбором исполнительниц.

Филолог возмутилась по поводу творческих псевдонимов артисток, которые она не может идентифицировать. Ирина не рассматривала девушек как настоящих представительниц Украины и назвала их "позором".

&quot;Можем померяться сись*ами&quot;. Alyona Alyona и Jerry Heil резко ответили Фарион, назвавшей их &quot;позорищем&quot;

Ирина Фарион (фото: Getty Images)

"Что с ними? Они откуда они откуда? Алена приехала из Саратова? Из Петербурга, из Москвы, если она Алена? Собственное имя - это идентификатор. А та откуда приехала? Из Великобритании? Из США? Позор на весь мир!", - писала она.

Профессору также не понравилось то, что их композиция "Teresa & Maria" написана на двух языках - украинском и английском.

Ранее Alyona Alyona и Jerry Heil назвали артистов, достойных представлять Украину на Евровидении.

Также узнайте, что известно о скандалах с участием Ирины Фарион.

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Ирина Фарион Евровидение Alyona Alyona Jerry Heil Звезды шоу-бизнеса
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