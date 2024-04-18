Може стати легендою: що відомо про нову роль Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо може стати легендою

Ді Капріо готується знятися у біографічній картині про культового Френка Сінатру та виконати роль самого співака. А ось його Дружину Аву Гарднер може зіграти Дженніфер Лоуренс. З якою Леонардо вже грав у одному з фільмів.

Для актора це стане справжнім творчим викликом, адже грати видатних артистів доволі нелегка задача, бо насамперед, актор має зануритись у життя свого героя та відчути всі його сторони особистості.

Та поки проект про Сінатру не є затвердженим, і він може стикнутися із певними труднощами, адже спадком співака володіє його донька Тіна Сінатра. Вона народилася у шлюбі Сінатри із Ненсі Барбато, саме цей шлюб розірвала Ава Гарднер.

Леонардо Ді Капріо може зіграти Френка Сінатра (фото: wikipedia.org)

Домовленостей із 83-річною донькою Френка Сінатри поки що немає. І чи будуть - велике питання. Ймовірно, усе через зраду батька з Авою.

Хоча минуло вже багато років і кожній дитині буде приємно побачити автобіографію про видатного члена своєї родини, яка може стати частиною історії.

Тож, поки кандидатура Ді Капріо лише розглядається, але й про інших кандидатів немає жодної інформації. Тому актор має всі шанси втілити образ справжньої легенди.

Френк Сінатра (фото: wikipedia.org)