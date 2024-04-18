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Може стати легендою: що відомо про нову роль Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Леонардо Ді Капріо зможе доторкнутися до легенди музичного світу Френка Сінатру та зіграти його у новому фільмі Скорсезе.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Variety.

Леонардо Ді Капріо може стати легендою

Ді Капріо готується знятися у біографічній картині про культового Френка Сінатру та виконати роль самого співака. А ось його Дружину Аву Гарднер може зіграти Дженніфер Лоуренс. З якою Леонардо вже грав у одному з фільмів. 

Для актора це стане справжнім творчим викликом, адже грати видатних артистів доволі нелегка задача, бо насамперед, актор має зануритись у життя свого героя та відчути всі його сторони особистості. 

Та поки проект про Сінатру не є затвердженим, і він може стикнутися із певними труднощами, адже спадком співака володіє його донька Тіна Сінатра. Вона народилася у шлюбі Сінатри із Ненсі Барбато, саме цей шлюб розірвала Ава Гарднер.

Леонардо Ді Капріо може зіграти Френка Сінатра (фото: wikipedia.org)

Домовленостей із 83-річною донькою Френка Сінатри поки що немає. І чи будуть - велике питання. Ймовірно, усе через зраду батька з Авою. 

Хоча минуло вже багато років і кожній дитині буде приємно побачити автобіографію про видатного члена своєї родини, яка може стати частиною історії. 

Тож, поки кандидатура Ді Капріо лише розглядається, але й про інших кандидатів немає жодної інформації. Тому актор має всі шанси втілити образ справжньої легенди.

Френк Сінатра (фото: wikipedia.org)

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