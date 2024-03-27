Може містити "фекалії". Цей предмет брудніший, ніж ваше сидіння унітазу

На думку експертів, мобільні телефони, килими та кухонні губки можуть бути бруднішими, ніж ваш унітаз. Але є один предмет, про який ви не думаєте, що він брудний.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Який предмет найбрудніший

Ванні кімнати, особливо сидіння унітазів, часто вважаються одними з найбрудніших місць у наших домівках.

Однак експерт попередив, що ваша сумочка може бути бруднішою, ніж сидіння унітазу, і навіть містити фекальні бактерії.

Від гамірних залізничних платформ до столиків у ресторанах і навіть підлоги в туалетах, сумочки кладуть майже скрізь. Експерти назвали сумочки одним із найгірших місць для мікробів, і вони можуть поширювати шкідливі бактерії.

"Сумочки є одними з найбільших винуватців розповсюдження бактерій у вашому домі. Їх часто ставлять на нечисту підлогу, а потім кидають на кухню або на ліжко, коли ви повертаєтеся додому. Вірте чи ні, але більшість сумочок часто брудніші за ваше сидіння унітазу, оскільки дослідження виявляють наявність шкідливих бактерій, таких як E. Coli, і навіть фекалій", - розказав експерт Террі Фішер.

У той час як туалети, кухонні стільниці та інші сумнозвісні «брудні» місця регулярно очищаються під час домашніх справ, такі речі, як сумочки, набагато рідше піддаються ретельному очищенню.

"Я б запропонував частіше чистити сумочки. Або регулярно використовуйте антибактеріальний засіб для обробки рук і поверхонь. І, звичайно, намагайтеся не класти сумочки на будь-яку чисту поверхню після того, як проходили з нею весь день", - підсумував Террі.