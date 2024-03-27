Может содержать "фекалии". Этот предмет грязнее, чем ваше сиденье унитаза

По мнению экспертов, мобильные телефоны, ковры и кухонные губки могут быть грязнее вашего унитаза. Но есть один предмет, о котором вы не думаете, что он грязный.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Какой предмет самый грязный

Ванные комнаты, особенно сиденье унитазов, часто считаются одними из самых грязных мест в наших домах.

Однако эксперт предупредил, что ваша сумочка может быть грязнее, чем сиденье унитаза, и даже содержать фекальные бактерии.

От шумных железнодорожных платформ до столиков в ресторанах и даже полов в туалетах сумочки кладут почти везде. Эксперты назвали сумочки одним из самых плохих мест для микробов, и они могут распространять вредные бактерии.

"Сумочки являются одними из крупнейших виновников распространения бактерий в вашем доме. Их часто ставят на нечистый пол, а затем бросают на кухню или на кровать, когда вы возвращаетесь домой. Верьте или нет, но большинство сумочек часто грязнее вашего сиденья унитаза, поскольку исследование обнаруживают наличие вредных бактерий, таких как E. Coli, и даже фекалий", - рассказал эксперт Терри Фишер.

В то время как туалеты, кухонные столешницы и другие печально известные «грязные» места регулярно очищаются во время домашних дел, такие вещи, как сумочки, гораздо реже подвергаются тщательной очистке.

"Я бы предложил чаще чистить сумочки. Или регулярно используйте антибактериальное средство для обработки рук и поверхностей. И, конечно, старайтесь не класть сумочки на любую чистую поверхность после того, как проходили с ней весь день", - подытожил Терри.