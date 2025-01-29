Мозгова похвалилася подарунком, який отримала від Залужного

Що показала Мозгова

Відповідна публікація з'явилася на її сторінці в соцмережах, і на фото можна побачити автограф воєначальника та підпис до нього. Також можна розгледіти, що запис був зроблений нещодавно - 19 січня цього року у місті Київ.

В той час залишається невідомим, чи отримала Олена цю книгу в подарунок від Залужного, чи придбала примірник і потім вже отримала особливий підпис.

"А що в мене є! Так, Хвалюся", - зазначила продюсерка у пості.

Пост Олени Мозгової (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Що відомо про книгу Валерія Залужного

Літературна робота має назву "Моя війна", і вона вийшла у світ минулого року. Книга з 248 сторінок випущена у твердій палітурці, і на обкладинці можна побачити фото генерала.

В описі зазначається, що книга стала особистою розповіддю військового про шлях від хлопчака до головнокомандувача ЗСУ. Також тут історія країни, яка наближається до війни - спершу далекої, у можливість якої ніхто не вірив, а після - великої і повномасштабної.

"У цій книжці Валерій Залужний тісно переплітає події різних часів: з мирної школи 80-х у Новограді-Волинському (сьогодні - Звягель) він перенесе вас на Донбас 2015-го, у напівзруйнований клас; із казарм військового училища - до окопів та бліндажів 2014-го; із затишної квартири, обжитої дружною родиною, - у бункери урядового кварталу 2022-го… Кожне слово цієї книжки по-військовому виважене і по-людяному щире", - також говориться в описі на одному з книжкових сайтів.

"Моя війна" - це перша частина трилогії, яку становитимуть також книжки "Наша війна" та "Їхня війна".

Книга Валерія Залужного (ілюстрація: bukva.ua)

Нагадаємо, після звільнення з посади головнокомандувача Збройних Сил Валерій Залужний обійняв посаду Надзвичайного і Повноважного посла України у Великій Британії - з травня минулого року.