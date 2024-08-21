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"Мою дитину вивезли з окупованої Херсонщини": історія Наталії із Запоріжжя у музеї "Голоси мирних"

Фото: історія Наталії із Запоріжжя у музеї "Голоси мирних" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

На початку повномасштабного вторгнення Наталія відправила доньку до бабусі. Думала, що у селі на Херсонщині дитині буде безпечніше. Натомість згодом довелося шукати спосіб, як вивезти близьких з окупації. Після пережитого у шестирічної Олександри значно погіршився слух. Дівчинці допоміг Фонд Ріната Ахметова, забезпечивши сучасні слухові апарати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Село розташовано у Херсонській області і окупанти його захопили у перші ж дні повномасштабної війни. Зелених коридорів вороги не надавали. Вивезти дитину вдалося завдяки щасливому випадку, розповіла Наталія музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Подруга, яка була в селі, подзвонила мені на Великдень, що вони нібито їдуть до церкви. А самі степом і об’їзними дорогами змогли прорватися на Кривий Ріг. Вони вирушили о 6 ранку, а о 23 вечора я зустріла дитину у Кривому Розі", - розповідає Наталія.

Вона зізнається, що з того моменту почуває себе значно спокійнішою, адже дитина поруч. І разом з тим хвилюється за інших близьких.

"Всі мої брати і дядьки воюють. Один із братів п’ять років проживав у Польщі, але він одразу все залишив і приїхав сюди. Він бойовий медик у Херсоні", - розповідає Наталія.

І додає, що дуже хоче, аби всі захисники повернулися додому живими й здоровими.

Історію родини із перших ви знайдете у музеї "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення. Вже понад 230 дітей отримали змогу почути світ.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер фонду.

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Рінат АхметовХерсонська область