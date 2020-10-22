Мойте руки и носите обязательно маски: как вести себя, если в доме больной с COVID-19

Правила поведения в доме, где есть больной с COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Украинцам рассказали правила поведения в доме, где есть больной с коронавирусом

В Центре общественного здоровья рассказали украинцам, как нужно себя вести, если в доме оказался больной с коронавирусом.

В условиях пандемии госпитализируют только тех пациентов, у которых тяжелое состояние, а больных с легкими формами COVID-19 отправляют на самоизоляцию по месту проживания. Однако всем членам семьи обязательно нужно придерживаться строгих правил. Об этом говорится в публикации ЦОЗ в Facebook.

Больного нужно разместить в помещении, которое хорошо проветривается.

Уход лучше всего поручить только одному человеку, который не относится к группе риска появления осложнений. Посещение такого пациента запрещено.

Все члены семьи должны находится в отдельной комнате, в крайнем случае – расстояние должно составлять не менее 1 метра. Исключением могут стать только мамы, которые кормят грудным молоком.

Все члены семьи должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом не менее 20-40 секунд перед контактом.

Больному стоит ограничить движение по местам общего пользования.

Человек, который ухаживает за больным, должен носить маску, когда находится в одной комнате с пациентом.

Мыть руки нужно после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.

После мытья рук с мылом их нужно вытирать одноразовыми полотенцами.

Во время кашля или чихания нужно прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками или делать это в сгиб локтя.

Нужно использовать одноразовые медицинские перчатки во время ухода за пациентом и во время уборки помещения. До и после снятия медицинских перчаток руки следует помыть.

Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом нужно складывать в отдельный контейнер (полиэтиленовый пакет) в том же помещении, где находится больной, до утилизации.

Нужно избегать обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем.

Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не стоит.

Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моюще-дезинфицирующим средством.

Стирать вещи больного можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температуру 60-90 градусов и обычные стиральные порошки. Испачканное белье запрещено стряхивать, но можно собирать в общий мешок.

Люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения негативного результата лабораторных исследований.

Если у члена семьи возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), то с ним нужно вести себя как с подозрением на инфицирование SARS-CoV-2.

Все члены семьи являются контактными лицами и в случае появления первых симптомов ОРВИ нужно немедленно обратиться к семейному врачу.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвала три причины, по которым тест на COVID-19 может быть ошибочным.