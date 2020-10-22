Мийте руки і обов'язково носіть маски: як поводити себе, якщо в будинку хворий з COVID-19

Правила поведінки в будинку, де є хворий з COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли правила поведінки в будинку, де є хворий на коронавірус

У Центрі громадського здоров'я розповіли українцям, як потрібно себе поводити, якщо в будинку виявився хворий з коронавірусом.

В умовах пандемії госпіталізують тільки тих пацієнтів, у яких тяжкий стан, а хворих з легкими формами COVID-19 відправляють на самоізоляцію за місцем проживання. Проте всім членам сім'ї обов'язково потрібно дотримуватися суворих правил. Про це йдеться в публікації ЦОЗ у Facebook.

Хворого потрібно розмістити в приміщенні, яке добре провітрюється.

Догляд найкраще доручити тільки одній людині, яка не належить до групи ризику появи ускладнень. Відвідування такого пацієнта заборонено.

Всі члени сім'ї повинні знаходиться в окремій кімнаті, в крайньому разі – відстань має становити не менше 1 метра. Винятком можуть стати лише мами, які годують грудним молоком.

Всі члени сім'ї повинні носити медичну маску, коли знаходяться поруч з дитиною, і мити руки теплою водою з милом не менше 20-40 секунд перед контактом.

Хворому варто обмежити рух по місцях загального користування.

Людина, яка доглядає за хворим, повинна носити маску, коли знаходиться в одній кімнаті з пацієнтом.

Мити руки потрібно після будь-яких контактів з пацієнтом або його найближчим оточенням.

Після миття рук з милом їх потрібно витирати одноразовими рушниками.

Під час кашлю або чхання потрібно прикривати рот і ніс одноразовими серветками або робити це у згин ліктя.

Треба використовувати одноразові медичні рукавички під час догляду за пацієнтом і під час прибирання приміщення. До і після зняття медичних рукавичок руки слід помити.

Рукавички, маски та інші відходи після догляду за пацієнтом потрібно складати в окремий контейнер (поліетиленовий пакет) у тому ж приміщенні, де знаходиться хворий, до утилізації.

Треба уникати обміну зубними щітками, предметами загального користування, постільною білизною.

Посуд після індивідуального використання необхідно мити з мийним засобом. Викидати посуд не варто.

Необхідно щодня очищати та дезінфікувати поверхні в найближчому оточенні хворого, а також ванну кімнату і туалет побутовим миючо-дезінфікуючим засобом.

Прати речі хворого можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендується температуру 60-90 градусів і звичайні пральні порошки. Брудну білизну заборонено струшувати, але можна збирати в загальний мішок.

Люди з симптомами хвороби повинні залишатися вдома до зникнення клінічних проявів та отримання негативного результату лабораторних досліджень.

Якщо у члена сім'ї виникають симптоми гострої респіраторної інфекції (лихоманка, кашель, біль в горлі, утруднене дихання), то з ним треба поводитися як з підозрою на інфікування SARS-CoV-2.

Всі члени сім'ї є контактними особами й в разі появи перших симптомів ГРВІ потрібно негайно звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвала три причини, по яким тест на COVID-19 може бути помилковим.