Росіяни казяться через Лободу і придумують нові фейки. Співачка відповіла

Російські розважальні ЗМІ також транслюють пропагандистські наративи Кремля, придумуючи фейки про українських зірок. Тепер ряд видань вирішив "розібрати" старе інтерв'ю Світлани Лободи вірменському Radio Van.
При цьому росЗМІ перекрутили слова співачки, яка давно покинула РФ і засуджує путінський режим та розв'язану росіянами повномасштабну війну проти України.
Зокрема, всілякі російські сайти про шоу-бізнес пишуть, що співачці "довелося зійти з Олімпу, до якого вона довго йшла". Насправді ж сама Лобода у інтерв'ю шоу GlumOFF каже, що зараз переживає важкі часи разом з українцями.
Цікаво, що у відео кількамісячної давнини, яке зараз "взяли в оборот" пропагандисти, зірка висловлює впевненість, що "у нас попереду велике життя". Однак окупанти перекрутили пряму мову артистки, подавши ці слова як "сподіваюся, що у мене попереду велике життя".
Скриншоти
До слова, у російських ЗМІ регулярно накидаються на Лободу, яка, на відміну від "співачок ротом", на кшталт Ані Лорак і Таїсії Повалій, покинула Росію 24 лютого і допомагає українцям.
Так, раніше росіяни розганяли нібито листування якогось замовника з менеджером Лободи про домовленість виступити в Дубай для багатіїв з РФ за 100 тисяч євро. Тоді навіть деякі українські видання "повелися" на цей фейк...
Сьогодні у коментарі Styler LOBODA прокоментувала російські "вкиди" про неї.
"Не даю їм спокою. Задивляються мої інтерв’ю до дірок, а потім складають свої Кубики Рубіка. В мене все чудово, гайз, видихайте!" - сказала співачка.
Додамо, що зараз Світлана перебуває в Україні, про що свідчать в тому числі актуальні фотографії, які вона публікує в соціальних мережах.
Світлана Лобода у Києві (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що раніше Олександр Пономарьов зробив важливу заяву про Лободу і її допомогу українцям.