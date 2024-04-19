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"Мої погляди змінились". Відома українська акторка розповіла про думки піти на фронт

Анастасія Карпенко (фото: instagram.com/_anastasia.karpenko_)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська акторка Анастасія Карпенко зізналася, що могла б піти у військо, якби у неї не було б дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

Деталі

Знаменитість, в якої нині воюють чоловік та батько, каже, що через її 3-річну донечку Марію вона не наважується вступити до лав в ЗСУ.

"Якби Марусі не було, то я з тих людей, які могли б піти й у військо", - каже Анастасія.

"В мене все абсолютно змінилось. Мої погляди змінились. І, ні, з Марією це - неможливо. Бо вона - номер один для мене", - додала Карпенко.

Анастасія відверто обговорює з донькою ситуацію в Україні. Дівчинка обізнана про військові дії в країні та про те, що її батько бере участь у захисті батьківщини.

Однак Анастасія прагне забезпечити своїй доньці нормальне дитинство і тому присвячує їй якомога більше часу. Саме тому акторка не може покинути все і вирушити на передову.

 

Нагадаємо, Анастасія - українська актриса, відома за ролями кардіохірурга Оксани Ковальчук у телесеріалі "Лікар Ковальчук" та Дани Романової у шоу "За три дні до кохання".

У 2015 та 2017 роках зіграла у проєктах "Слуга народу" та "Леся+Рома" у 2005 році.

У творчому доробку Анастасії також низка російськомовних серіалів.

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