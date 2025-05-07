"Мовчанка" довжиною у ціле життя: причина, чому чоловік не говорив 20 років з дружиною, усіх приголомшила

Багато пар переживають злети та падіння у стосунках, вони сваряться й миряться, але щоб не розмовляти 20 років і ігнорувати одне одного? Таке точно зустрічається в житті не часто.

Але саме це трапилося з Ото Катаяма і його дружиною Юмі, які живуть в Нарі на півдні Японії. Ото був закоханий у Юмі, у них народилося троє дітей, але в якийсь момент він припинив розмовляти з дружиною і протримав цю "мовчанку" цілих 20 років. Знадобилося стороннє втручання, щоб нарешті він сказав коханій хоч кілька слів.

Юмі з терпінням святої наполегливо намагалася усі ці роки зав'язати розмову з чоловіком, але у відповідь отримувала лише бурчання або кивки. Шокує те, що жінка жодного разу не попросила про розлучення чи роздільне проживання. Мало того, третя дитина народилася у період суворої "мовчанки".

Пара жила у такій тиші, що їхній 18-річний син Йошікі не пам'ятає, чи чув коли-небудь розмову мами та тата. Саме він вирішив покласти цьому край і написав у телешоу з проханням допомогти їм розв'язати проблему.

Адміністрація шоу на TV Hokkaido вирішила допомогти цій родині, підтримати дітей у їхніх зусиллях та організувала зустріч Омо та Юмі у тому ж парку, де багато-багато років тому відбулося їхнє перше побачення. Дітям дозволили спостерігати за батьками так, щоб вони про це не знали. Слідкувала за цією зустріччю й аудиторія, яка була спочатку розчулена до сліз, а потім шокована.

Сидячи поруч з дружиною на лавці, Катаяма нарешті зумів сказати коханій кілька слів та розповісти причину тривалого мовчання.

З'ясувалося, що спочатку молодий Омо, який нещодавно став татом, дуже ображався на Юмі за те, що вона за домашніми турботами та маленькими дітьми не приділяє йому достатньо уваги. Згодом звичайна образа переросла у ревнощі й Омо замовчав. А з часом він просто звик до того, що вони не говорять.

Катаяма просив вибачення перед дружиною і пояснив, що він розуміє, як його мовчання завдало їй болю та тримало у напрузі багато років. Він подякував Юмі, що попри його впертість, вона його не покинула, прожила з ним 20 років у мовчанні, яке порушувалося лише завдяки праці їхніх власних дітей.

"Якось ми давно не говорили, Юмі. Ти так хвилювалася за дітей. Юмі, ти пережила стільки труднощів. Я хочу, щоб ти знала, що я вдячний тобі за все", - сказав він.

Він пояснив, що йому здавалося, ніби дружина нехтує ним і переключила усю свою увагу на турботу на маленьких дітей.

"Я трохи заздрив. Я дувся через це. Мабуть, шляху назад вже немає", - додав Омо.

І цим зізнанням його багаторічне мовчання було зруйновано назавжди. А Юмі пробачила чоловікові, бо вона залишалася з ним стільки років, бо кохала його.