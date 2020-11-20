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Полиция "повязала" экс-регионала, воспевавшего наркотики

Москва, Пятница 20 ноября 2020 13:46
Полиция "повязала" экс-регионала, воспевавшего наркотики
В Москве задержали Олега Маркова (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Москве задержади одиозного бывшего депутата "Партии регионов"

В Москве полиция задержала одиозного украинского депутата Олега Маркова, который ранее был в "Партии регионов". Ему инкриминируют контрабанду золота. Как сообщает российское издание "Московский комсомолец", Марков задержан в Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам.

Следствие сообщает, что Марков ввез скифское золото контрабандой в Россию и попытался продать, экспонаты стоят сотни тысяч евро. У бывшего нардепа изъяли такие предметы старины – ожерелье, амфора, медальон с изображениями античных героев, золотые пластины в виде изображения оленя и льва. Все это оценивается в сотни тысяч евро.

Полиция &quot;повязала&quot; экс-регионала, воспевавшего наркотикиОлег Марков (фото: dumskaya.net)

Ранее Маркова уже задерживали в Москве, в январе 2014 года он совершил ДТП. Тогда говорили, что он был за рулем под кайфом. Также о Маркове давно ходят слухи, что он является любителем острых ощущений, а именно запрещенных веществ.

Кстати, недавно он записал песню "Мелом на белом", в песне он признается слушателям в своей страсти к кокаину.

Олег Марков спел песню про кокаин

Как мы ранее писали, в Одессе нашли кокаина на 4 млн долларов в контейнере с бананами.

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