Поліція "пов'язала" екс-регіонала, який оспівував наркотики

У Москві затримали Олега Маркова (колаж РБК-Україна)

У Москві задержади одіозного колишнього депутата "Партії регіонів"

У Москві поліція затримала одіозного українського депутата Олега Маркова, який раніше був у "Партії регіонів". Йому інкримінують контрабанду золота. Як повідомляє російське видання "Московський комсомолець", Марков затриманий в Москві за підозрою в контрабанді виробів із золота, які належали древнім скіфам.

Слідство повідомляє, що Марков ввіз скіфське золото контрабандою в Росію і спробував продати, експонати стоять сотні тисяч євро. У колишнього нардепа вилучили такі предмети старовини – намисто, амфора, медальйон із зображеннями античних героїв, золоті пластини у вигляді зображення оленя і лева. Все це оцінюється в сотні тисяч євро.

Олег Марков (фото: dumskaya.net)

Раніше Маркова вже затримували в Москві, в січні 2014 року він скоїв ДТП. Тоді говорили, що він був за кермом під кайфом. Також про Маркові давно ходять чутки, що він є любителем гострих відчуттів, а саме заборонених речовин.

До речі, нещодавно він записав пісню "Мелом на белом", в пісні він визнається слухачам у своїй пристрасті до кокаїну.

Олег Марков заспівав пісню про кокаїн

Як ми раніше писали, в Одесі знайшли кокаїну на 4 млн доларів в контейнері з бананами.