В Москве на параде опозорились новейшим БТР: вспыхнул у всех на глазах (видео)

В Москве загорелся новый БРТ после парада победы (коллаж РБК-Украина)

В Москве после парада победы новый БТР "Бумеранг" загорелся и заглох на дороге

На параде в Москве на Красной площади демонстрировали новейшую российскую военную технику, в том числе и бронетранспортер К-17 "Бумеранг", который по заявлениям разработчиков не имеет аналогов. Сразу после мероприятия, которое состоялось 24 июня по случаю 75-летия победы над нацизмом, БТР вспыхнул на глазах сотен очевидцев и застрял на дороге.

Инцидент сняли на видео, после чего ролик опубликовали в сети. Как пишет "Львовський метрополитен" в Twitter, конфуз стал "главной фишкой" парада.

Как видно на кадрах, БТР в колонне другой техники двигался после мероприятия по московским улицам в Северо-Западном округе города, но неожиданно "Бумеранг" остановился и сильно задымился.

Из бронетранспортера стал валить густой дым, которым заволокло часть улицы и окутало горожан, собравшихся посмотреть за прохождением техники.

Люди, наблюдавшие за ЧП, выли вынуждены отойти от проезжей части, чтобы не задохнуться.

В это время остальная техника невозмутимо продолжала движение.

Главная фишка "парада Победы" в Москве - сгорел "новейший не имеющий аналогов" БТР "Бумеранг" pic.twitter.com/b6DmYcSuZ3 — Львовский метрополитен (@natohawks) June 24, 2020

Видео: В Москве после парада победы загорелся БТР "Бумеранг"

В сети высказывают предположение, что конфуз произошел из-за перегрева двигателя, но некоторые иронично выдвигают иное объяснение - мол, просто закончились дрова в БТР, или же была продемонстрирована новая разработка "дымовая завеса".

Видео: В Москве загорелся новый БРТ после парада победы

Ранее мы писали о том, что появилось видео, как Лукашенко унизил Путина на параде в Москве.

Напомним, что инциденты в РФ с новой военной техникой происходят не впервые. Несколько лет назад на репетиции парада Победы в Москве заглох танк "Армата", а позже появилось видео, как российские военные утопили этот танк при попытке переправить его через реку.

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Автор: Владимир Костырин