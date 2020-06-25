У Москві на параді зганьбилися новітнім БТР: спалахнув у всіх на очах (відео)

У Москві загорівся новий БРТ після параду перемоги (колаж РБК-Україна)

У Москві після параду перемоги новий БТР "Бумеранг" загорівся і заглох на дорозі

На параді в Москві на Червоній площі демонстрували новітню російську військову техніку, в тому числі і бронетранспортер До-17 "Бумеранг", який за заявами розробників не має аналогів. Відразу після заходу, який відбувся 24 червня з нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом, БТР спалахнув на очах сотень очевидців і застряг на дорозі.

Інцидент зняли на відео, після чого ролик опублікували в мережі. Як пише "Львівський метрополітен" у Twitter, конфуз став "головною фішкою" параду.

Як видно на кадрах, БТР в колоні іншої техніки рухався після заходу московськими вулицями в Північно-Західному окрузі міста, але несподівано "Бумеранг" зупинився і сильно задимівся.

З бронетранспортера став валити густий дим, яким заволокло частину вулиці та оповило містян, які зібралися подивитися за проходженням техніки.

Люди, які спостерігали за НП, вили змушені відійти від проїжджої частини, щоб не задихнутися.

В цей час інша техніка незворушно продовжував рух.

Главная фишка "парада Победы" в Москве - сгорел "новейший не имеющий аналогов" БТР "Бумеранг" pic.twitter.com/b6DmYcSuZ3 — Львовский метрополитен (@natohawks) June 24, 2020

Відео: У Москві після параду перемоги загорівся БТР "Бумеранг"

У мережі висловлюють припущення, що конфуз стався внаслідок перегріву двигуна, але деякі іронічно висувають інше пояснення - мовляв, просто закінчилися дрова у БТР, або ж була продемонстрована нова розробка "димова завіса".

Відео: У Москві загорівся новий БРТ після параду перемоги

Раніше ми писали про те, що з'явилося відео, як Лукашенко принизив Путіна на параді в Москві.

Нагадаємо, що інциденти в РФ з новою військовою технікою відбуваються не вперше. Кілька років тому на репетиції параду Перемоги в Москві заглох танк "Армата", а пізніше з'явилося відео, як російські військові втопили цей танк при спробі переправити його через річку.

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Автор: Володимир Костирін