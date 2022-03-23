В Москве неизвестный забросал Кремль коктейлями Молотова (видео)
В Москве мужчина забросал Кремль коктейлями Молотова. Зажигательная смесь попадала в кремлевскую стену и воспламенялась.
Информацию об этом подтвердили в росСМИ.
"Неустановленный злоумышленник забросал стену Кремля бутылками с зажигательной смесью. В сети появились соответствующие кадры", - говорится в сообщении.
На данный момент известно, что мужчина бросил в стену около трех коктейлей Молотова.
Сейчас его личность устанавливается, охоту на него объявили российские правоохранители.
На видео снятом из проезжающего авто, видно, что мужчина бросает в стену зажигательную смесь, и она возгорается.
Напомним, что Анатолий Чубайс ушел с должности спецпредставителя Путина и покинул Россию.
Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу не появлялся в публичном пространстве с 11 марта. Российские СМИ заявили о его пропаже.
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