Мошенники придумали правдоподобную схему наживы на войны: как понять, что вас дурят

Так, по соцсетям гуляет предложение "получить компенсацию". Аферисты создали фейковый сайт для сбора данных банковских карт.

Запомните, такие ссылки могут быть только на официальных сайтах госструктур! Но никак не гулять по интернету!

Мошенники хорошо все продумали

На сайте есть позитивные комментарии, отзывы от "счастливчиков, получивших компенсацию".

Используются такие фразы-крючки как, "в новостях показывали", "не хочу, чтобы народ знал, поэтому мало где эта информация просочилась".

Если вчитаться внимательно - можно увидеть много огрехов

Изучив подробно все "предложения" можно заметить массу ошибок - видно, что все делалось на скорую руку.

"Расчет правильный: когда люди в отчаянии - они не фокусируются на деталях! Они уже представляют, как тысячи денег падают им на карту!" - пишет телеведущая.

Она призывает обходить такие "выгодные предложения" и предупреждать других.

Смотрите скрины, как аферисты пытаются обманывать украинцев:

Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed