Мошенники придумали новый обман с банковскими картами: раскрыта схема

Мошенники придумали изощренный способ обмана украинцев с использованием банковских карт, на которые делают дубликаты. Причем в последнее время этот метод незаконной наживы аферисты стали использовать в разы чаще.

Такая схема проворачивается при помощи спецустройства под названием "скримминг". Этот едва заметный прибор устанавливают в разъем банкомата и получают дубликат вашей карты.

Заметить подвох невооруженным глазом практически невозможно, пишет Obozrevatel. При соприкосновении с картой устройство считывает ее данные. После чего злоумышленники без труда могут создать дубликат вашей карты.

Причем лишиться средств с карты можно всего один раз воспользовавшись банкоматом.

Эксперт по кибербезопасности говорит, что полную защиту ваших денег, когда вы пользуетесь банкоматом, не может обеспечить на 100% ни один совет и лайфхак.

Некоторые говорят, что деньги снимать стоит в таких людных местах, как магазины и ТЦ. Но, в то же время, большинство приборов для обмана выявили именно там.

"Относительно полезный совет в такой ситуации - прикрывать клавиатуру, когда набираете пин-код. Чаще всего в таких банкоматах устанавливают незаметную камеру, что снимает все ваши действия, и с помощью которой можно подсмотреть цифры", - говорят специалисты.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка могут стать жертвами мошенников, появилось важное предупреждение.

Также сообщалось, что мошенница провернула аферу с турпутевками на 700 тысяч.