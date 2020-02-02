Мошенники придумали новую аферу с письмами: раскрыта схема

Мошенники придумали новый способ обмана украинцев. Аферисты подделывают официальные письма (электронные и бумажные) из суда и наживаются на крупные суммы. Схема обмана от мошенников, от которых пострадали люди - в материале Styler.

Жертвами новой аферы становятся те, кто недавно переоформил недвижимость у нотариуса.

Киевлянка Людмила Шляхтюк рассказала, что по такой схеме мошенникам удалось ее "обработать" на более чем десять тысяч гривен, пишет "Сегодня".

Людмила говорит, что получила "официальное" письмо из Шевченковского районного суда Киева с копией решения по делу об отмене регистрации объекта недвижимости. Там было написано, что соглашение о покупке ею земельного участка аннулировано, а взамен ей предложили переоформить документы.

Но, чтоб уладить вопрос, Людмилу попросили перевести 500 долларов на указанные реквизиты, что женщина и сделала.

"Для того чтоб мне закрыть этот вопрос, мне нужно было перевести 500 долларов. Были указаны все реквизиты, куда я, собственно говоря, и перевела деньги. Деньги были переведены, но при этом связаться я больше не могу. То есть я попала на мошенников", - говорит пострадавшая.

Мошенники выманивают у украинцев деньги (скрин: segodnya.ua)

Позже выяснилось, что все письмо - чистой воды подделка, кроме регистрационного номера сделки. Юристы говорят, что это довольно распространенная схема выманивания денег. Аферисты получают контакты украинцев из базы реестров нотариальных договоров, потом рассылают липовые письма.

"Это не единичные случаи. Людям очень часто присылают такие письма. Кроме того их могут присылать еще в конверте", - говорит юрист Николай Хахула.

При получении письма стоит обратить внимание на адрес отправителя и другие реквизиты. Подлинные письма из суда должны заканчиваться на gov.ua - им присвоена правительственная почта. Кроме того, в настоящем письме обязательно укажут юридические данные судебного учреждения.

Аферисты нередко делают ошибки в письме, как в том, которое получила Людмила. Оно пришло от имени канцелярии, которая в принципе не может участвовать в процессе коммуникации с участниками процесса, в нем нет никаких подписей.

Чтобы не быть обманутыми, такие "письма счастья" можно проверить на спецресурсах в интернете. В Украине сейчас работает электронная система судебных решений и определений.