Мошенники придумали наглую аферу с банкоматами: схема обмана

Мошенники придумывают новые схемы обмана украинцев
В Украине мошенники придумали еще один способ обманывать людей, которые снимают деньги в банкоматах. Злоумышленники устанавливают камеры наблюдения на аппараты, а потом пользуются данными банковских карт. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
На странице рассказали, как в Киеве в Печерском районе мужчина увидел камеру на одном из банкоматов ПриватБанка и двоих людей рядом с ним. После того, как он начал звонить в полицию, мужчины ретировались.
К сожалению, незнакомцы успели скрыться до приезда патрульных. Заявитель не смог запомнить приметы вероятных нарушителей из-зза темноты. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группа для выяснения всех обстоятельств. Предварительно установлено, что посторонний предмет оказался портативной видеокамерой.
В Киеве мошенники установили камеру на банкомат (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети отреагировали на данный факт в комментариях.
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