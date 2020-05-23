Мошенники снова одурачили украинцев: новая схема обмана

Аферисты в Украине придумывают новые схемы обмана, чтобы выманивать деньги у доверчивых жителей. Мошенники довольно хорошо знают, как правильно манипулировать жертвами и умело пользуются приемами. Поэтому, чтобы не попасться на крючок обманщиков, стоит быть предельно внимательным.

В последнее время на телефоны украинцев поступают звонкик от человека, который представляется сотрудником банка, и сообщает, что зафиксирована попытка подозрительного списания денежных средств со счета.

Если жертва к этому моменту не положила трубку, ее просят продиктовать данные банковской карты. После выполнения указанных инструкций можно обнаружить списание со своего счета денег.

Чтобы обезопасить себя от телефонного мошенничества, украинцам рекомендуют заканчивать разговор в сомнительных ситуациях. После чего не забудьте позвонить в банк и сообщить о случившемся.

После обращения в банк пострадавшему блокируют карту для предотвращения дальнейших махинаций. Вернуть же украденные с карты деньги в большинстве случаев, к сожалению, невозможно.

"Судебная практика по этому вопросу достаточно показательна, не в пользу пострадавших, и в каждой ситуации свои особенности. Однако в случае если по возбужденному уголовному делу, все-таки, будет движение, то надежда на возврат денежных средств небольшая, но есть", - отметила эксперт.

Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего, ведь работник банка никогда не попросит перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка.

Напомним, что в Украине разоблачили суперхакера. В 2019 году статьи об этом взломщике облетели все мировые СМИ, но долгое время спецслужбам не удавалось выяснить, кто скрывается за именем Sanix.