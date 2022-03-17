Мошенник позвонил министру обороны Британии и назвался премьером Украины. Шмыгаль уже отреагировал

"Сегодня самозванец, который назвал себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он поставил несколько обманчивых вопросов, и, когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок", - сообщил Уоллес.

Позже, он добавил, что ни одно количество российской дезинформации, искажения и происков не может отвлечь внимание от нарушения Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину. Ничтожная попытка", - подчеркнул министр обороны Британии.

На этот инцидент сразу же отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он посоветовал Бену Уоллесу в следующий раз попросить самозванца выговорить слова "паляниця".

"В следующий раз, господин министр Уоллес, попросите произнести слово "паляниця", прежде чем начнете разговор. Несмотря на все попытки российской дезинформации, мир может видеть, что правда за Украиной", - написал Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter.