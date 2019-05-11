Мошенничество по телефону: разоблачение известной схемы

Мошенничество по телефону набирает обороты. На днях пенсионерка из Харькова передала злоумышленнику огромную сумму за то, чтобы откупить сына от ответственности за совершение якобы ДТП, в котором сбит человек. Об этом сообщает нацполиция Харьковской области.

70-летней женщине позвонил мошенник и представился сотрудником полиции. Он заявил, что ее сын сбил человека, и чтобы "замять" это дело необходимо заплатить. По данным местного издания "ГородХ", старушка отдала злоумышленнику 30 тысяч гривен и 500 евро лично в руки.

Когда пенсионерка поняла, что с ее сыном все в порядке и ни в какое ДТП он не попадал, то обратилась к правоохранительным органам. Полиция призывает украинцев быть внимательными и бдительными.

Правоохранители рассказали, что при реальном ДТП, если авария случается в населенном пункте или поблизости, то об аварии узнает все село и полицейские становятся последней информирующей инстанцией.

Если ДТП происходит на трассе между населенными пунктами, то в часто виновник аварии сам звонит своим родственникам, даже если он находиться в нетрезвом состоянии.

Мошенничество по телефону (иллюстративное фото: pixabay.com)

Если человек не может сам совершить звонок родным, тогда задача информирования ложится на плечи следователей. При этом в полиции отметили, что в любом случае ни один сотрудник полиции не будет звонить родным и намекать на то, что вопрос можно решить, и тем более требовать денег.

В полиции подчеркнули, если человек совершил тяжкое преступление и его задерживают, это всегда происходит в присутствии адвоката, которого специально вызывают на место происшествия. Но и в этом случае у задержанного есть право на звонок.

"Если звонят незнакомцы и представляются полицейскими или кто-то непонятным голосом просит "мама, спаси меня, я в полиции" - это 100% мошенники", - говорят правоохранители.

Следователи если и звонят родственникам, то только в крайних случаях, но они никогда не требуют денег и не ходят по домам.

Напомним, что полиция рассказала о новых схемах мошенничества в интернете.

Ранее сообщалось о том, что в сети разоблачили схему крупного мошенничества с Ощадбанком.