Мощный взрыв в Ялте погрузил курорт во тьму: видео инцидента

Взрыв в Ялте на электроподстанции попал на видео (коллаж: РБК-Украина)

В оккупированном Крыму в поселке Массандра неподалеку от Ялты взорвалась электроподстанция. Из-за инцидента электричества не было в разных районах Ялты от 10 до 40 минут.

В районе происшествия свет пропал на несколько часов. Об этом сообщили на YouTube-канале "Жизнь на море", на котором также опубликовали видео инцидента.

На видео видны кадры освещенного города, потом происходит несколько ярких вспышек и наступает темнота. В МЧС заявили, что произошло короткое замыкание, которое не вызвало пожара.

Взрыв в Ялте на электроподстанции (видео: YouTube)

Пользователи сети начали писать, что на подстанции произошел взрыв, и на место происшествия ехали машины скорой помощи. Некоторые сомневаются, что это было замыкание, поскольку его было видно даже из Симферополя.

По словам одной женщины, перед вспышкой она слышала сильный гул и вибрацию.

"Гораздо ниже подстанции загорелся лес. Там куча народу с фонарями что-то ищут. Лес погас, на месте люди с фонарями. Что ищут?", рассказал Александр Головин.

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