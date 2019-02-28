Мощный взрыв в Киеве: все детали громкого ЧП

Коллаж РБК-Украина

На Оболони в автомобиль бросили гранату

В Киеве на Оболони прогремел взрыв - неизвестные кинули гранату в припаркованный автомобиль Audi. ЧП произошло на улице Героев Сталинграда, 28 около 11:30.

Как видно на видео с места происшествия, в результате мощного взрыва пострадали как минимум два авто.

Видео: YouTube/Kyiv Operativ

Также, по информации очевидцев, из-за взрыва травмы получил 60-летний владелец Audi. Правда, от госпитализации он отказался (по другим данным, он был госпитализирован в ближайшую клинику).

В Оболонському районі стався вибух Опубліковано Вартові еспресо Четвер, 28 лютого 2019 р.

Взрыв в Киеве (видео: facebook.com/vartovi.espreso)

Правоохранители, прибывшие на место ЧП от комментариев воздерживаются. На данный момент каких-либо подробностей о происшествии от столичной полиции тоже не поступало.

Взрыв на Оболони (фото: ukranews.com)

Взрыв на Оболони (фото: facebook.com/Olga Vodianna)

Тем временем в сети активно обсуждают взрыв и говорят, что "с каждым днем выходить на улицу все страшнее".

"О, дом с премиум-квартирками 2-3 этажными", - написал Виталий Протасов.

"Номера новые, модные. Интересно, кто?" - интересуется Алекс Анисов.

Оказалось, что на номер KA7777AH было уже 17 регистраций.

Скриншот (facebook.com/IvanovichAIvan)

Некоторые пользователи сети предполагают, что взрыв произошел не из-за гранаты.

"Взрыв аккумулятора явно", - написал один киевлянин.

Ранее мы писали о том, что под Киевом экс-депутат расстрелял активиста Майдана.