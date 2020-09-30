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Мощный смерч в Крыму шокировал людей: зрелищное видео

Утес, Среда 30 сентября 2020 19:51
Мощный смерч в Крыму шокировал людей: зрелищное видео
Смерч в Крыму (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Смерч пронесся у берегов Алушты

В оккупированном Россией Крыму заметили огромный смерч, который появился над морем и пронесся в непосредственной близости от поселка Утес.

Стихию на побережье Черного моря около Алушты сняли на фото и видео очевидцы, после чего кадры были опубликованы в сети.

Как рассказали крымчане, смерч показался утром 30 сентября. Торнадо большого размера пронесся возле пляжа в поселке Утес.

Во время пасмурной погоды длинный "хобот" смерча при соприкосновении с гладью воды образовал целое бурлящее "морское облако", а то время как воздушный столб уходил в небо и терялся в большой темной туче.

Мощный смерч в Крыму шокировал людей: зрелищное видео

Смерч в Крыму 30 сентября пронесся около поселка Утес (фото: instagram.com/olga_savchenko22)

Пользователи интернета в комментариях к кадрам отмечают, что зрелище вышло действительно невероятное.

  • Ничего себе!
  • Все супер! Просто даже не верится, что это где-то у нас! Думала, может просто из интернета.

Видео: Смерч в Крыму возле Алушты заметили 30 сентября

  • Стихия во всей своей страшной силе. Сегодня утром в Утесе.
  • Боги ловят кильку
  • Страшная красота!
  • Вот это мощь
  • Жуть какая!
  • Ого! Вот это зрелище!

Видео: Смерч в Крыму 30 сентября под Алуштой

Ранее мы писали, что огромный смерч под Одессой напугал людей, и в сети появилось эпичное видео.

Напомним также, что на днях под Харьковом пронесся торнадо из песка до самого неба. Зрелищное явление попало на видео.

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