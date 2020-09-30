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Потужний смерч у Криму шокував людей: видовищне відео

Утьос, Середа 30 вересня 2020 19:51
Потужний смерч у Криму шокував людей: видовищне відео
Смерч у Криму (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Смерч пронісся біля берегів Алушти

В окупованому Росією Криму помітили величезний смерч, який з'явився над морем та пронісся в безпосередній близькості від селища Утьос.

Стихію на узбережжі Чорного моря біля Алушти зняли на фото і відео очевидці, після чого кадри були опубліковані в мережі.

Як розповіли кримчани, смерч з'явився вранці 30 вересня. Торнадо великого розміру пронісся біля пляжу в селищі Утьос.

Під час похмурої погоди довгий хобот смерчу при "дотику" до гладі води утворив цілу вируючу "морську хмару", а той час як повітряний стовп йшов в небо і губився у великій темній хмарі.

Потужний смерч у Криму шокував людей: видовищне відео

Смерч у Криму 30 вересня пронісся біля селища Утьос (фото: instagram.com/olga_savchenko22)

Користувачі інтернету в коментарях до кадрів відзначають, що видовище вийшло дійсно неймовірним.

  • Нічого собі!
  • Все супер! Просто навіть не віриться, що це десь у нас! Думала, може просто з інтернету.

Відео: Смерч у Криму біля Алушти помітили 30 вересня

  • Стихія у всій своїй страшній силі. Сьогодні вранці в Утьосі.
  • Боги ловлять кільку
  • Страшна краса!
  • Ось це міць
  • Жах який!
  • Ого! Ось це видовище!

Відео: Смерч у Криму 30 вересня під Алуштою

Раніше ми писали, що величезний смерч під Одесою налякав людей, і в мережі з'явилося епічне відео.

Нагадаємо також, що днями під Харковом пронісся торнадо з піску до самого неба. Видовищне явище потрапило на відео.

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