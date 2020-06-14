Мощные грозы накроют Украину: синоптики дали прогноз на воскресенье

Погода в Украине будет с мощными грозами
Погода в Украине 14 июня, в воскресенье, отметится обильными осадками с грозами. При этом разрушительный циклон накроет все области Украины. Вместе с осадками в Украину придут похолодания до +21 градуса в течение дня. Максимальные показатели тепла достигнут +31 градуса на востоке страны. Подробный прогноз синоптиков опубликован на сайте Укргидрометцентра.
Как сообщается в обновленном прогнозе, воскресенье в Украине будет дождливым и теплым. По данным синоптиков, циклон накроет все области нашей страны. При этом порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.
Теплее всего будет 14 июня будет на юге и востоке Украины, где уровень тепла поднимется до +25… +31 градусов. Исключение составит Одесская область, где синоптики прогнозируют +22… +24 градуса. В западных областях будет прохладнее всего – от +21 до +27 градусов в течение дня. Немного теплее будет в центральных районах, где градусники покажут +24… +27 градусов.
Ужгород – +24...+26
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +23...+25
Винница – +25...+27
Одесса – +22...+24
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Суммы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +27...+29
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +24...+26
Погода в Украине 14 июня будет жаркой и дождливой (карта: meteo.gov.ua)
Уточнятся, что дожди будут настолько сильными в западных областях, что уровни рек поднимутся на 1 м.
"В течение ночи 14 июня на реках восточной части Закарпатской области, ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5-1,0 м над уровнями на 8:00 13 июня", - говорится в заявлении.
Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.
Стоит напомнить, что ранее в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. На видео попали последствия непогоды.
Автор: Киселева Анна