Мощное извержения вулкана в Италии: шокирующие фото и видео

Извержения вулкана на острове в Италии (фото: коллаж РБК-Украина)

На острове в Италии произошло извержение вулкана из-за которого погиб один человек

Извержения вулкана произошло произошло вчера, 3 июля, на итальянском острове Стромболи. В результате инцидента один человек погиб и один пострадал.

Выяснилось, что извержение забрало жизнь 35-летнего туриста из сицилийского города Милаццо. В данный момент спасатели пытаются спасти жизни двух туристов, которые попали в ловушку из-за лавы.

Извержения вулкана на острове в Италии (видео: YouTube/Notizie.it)

В кратере вулкана было два взрыва, которые стали самыми сильными с начала наблюдений за ним, то есть с 1985 года. Из-за взрывов вспыхнул лес, который находится рядом с вулканом.

Извержения вулкана на острове в Италии (фото из соцсетей)

По словам очевидцев, они услышали мощный взрыв, а потом увидели столб дыма и пепла. После этого на них полетели камни. Туристы были вынуждены искать укрытие в помещениях и в море.

На остров приехали пожарные, чтобы ликвидировать возгорания, которые начались из-за извержения вулкана.

Извержения вулкана на острове в Италии (видео: YouTube/6ninjak)

Напомним, что что вулкан Райкоке за считанные часы выжег и уничтожил все живое на российском острове.

Ранее также сообщалось о том, что около Мехико вулкан выбросил столб пепла высотой до пяти километров. Мощный выброс пепла произошел в пятницу, 14 июня.

Мы также писали о том, что на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана. При этом лава распространилась на расстояние около 3 км от кратера вулкана.