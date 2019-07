Мощное извержения вулкана в Италии: шокирующие фото и видео

На острове в Италии произошло извержение вулкана из-за которого погиб один человек

Извержения вулкана произошло произошло вчера, 3 июля, на итальянском острове Стромболи. В результате инцидента один человек погиб и один пострадал.

Выяснилось, что извержение забрало жизнь 35-летнего туриста из сицилийского города Милаццо. В данный момент спасатели пытаются спасти жизни двух туристов, которые попали в ловушку из-за лавы.

В кратере вулкана было два взрыва, которые стали самыми сильными с начала наблюдений за ним, то есть с 1985 года. Из-за взрывов вспыхнул лес, который находится рядом с вулканом.

По словам очевидцев, они услышали мощный взрыв, а потом увидели столб дыма и пепла. После этого на них полетели камни. Туристы были вынуждены искать укрытие в помещениях и в море.

