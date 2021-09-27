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Мощная магнитная буря накрыла Землю: как уберечь головы и нервы

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Понедельник 27 сентября 2021 08:02
Мощная магнитная буря накрыла Землю: как уберечь головы и нервы Магнитная буря 27 сентября 2021 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мощная магнитная буря уровня G1 накрыла Землю в понедельник, 27 сентября. Эксперты дали этой буре красный уровень, а это значит, что ухудшение самочувствия могут ощутить не только метеочувствительные люди.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря началась еще ночью.

По прогнозу экспертов, своего "красного" уровня эта магнитная буря достигнет в период с 8 до 10 утра. После обеда магнитная буря пойдет на спад, а к вечеру магнитосфера снова вернется в спокойное состояние. Высокий уровень магнитных колебаний может повлиять не только на самочувствие людей, но и возможны перебои в работе различной техники.

Мощная магнитная буря накрыла Землю: как уберечь головы и нервы

Магнитная буря 27 сентября

Такая магнитная буря может вызвать:

  • Сильные головные боли
  • Раздражительность и апатию, агрессию и повышенную эмоциональность
  • Невозможность сконцентрироваться, нарушение концентрации внимания
  • Сонливость или излишнее возбуждение нервной системы
  • Чувство повышенной усталости
  • Тахикардию, повышение артериального давления
  • Обострение хронических заболеваний
  • Нарушение аппетита

Как снизить воздействие магнитной бури

В такие дни нужно полноценно высыпаться, хорошо питаться, соблюдать распорядок дня. Не стоит конфликтовать и ввязываться в ссоры или споры, а эмоции стоит держать под контролем.

Утром стоит принять контрастный душ и выпить чашку чая с травами, а вот употребление кофе в такой день стоит ограничить или исключить.

В течение дня стоит поддерживать водный баланс, проветривать помещение и избегать вредных, тяжелых блюд и алкоголя.

Постарайтесь выйти на прогулку на свежий воздух, но не попадать под прямые солнечные лучи.

Не стоит в такие дни перенапрягаться физически и эмоционально, а людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства и бутылочку с водой.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился календарь магнитных бурь на октябрь 2021.

А также мы рассказывали о том, что врач назвал неожиданный продукт от головной боли.

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Магнитная буря
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