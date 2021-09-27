Мощная магнитная буря накрыла Землю: как уберечь головы и нервы

Мощная магнитная буря уровня G1 накрыла Землю в понедельник, 27 сентября. Эксперты дали этой буре красный уровень, а это значит, что ухудшение самочувствия могут ощутить не только метеочувствительные люди.

По прогнозу экспертов, своего "красного" уровня эта магнитная буря достигнет в период с 8 до 10 утра. После обеда магнитная буря пойдет на спад, а к вечеру магнитосфера снова вернется в спокойное состояние. Высокий уровень магнитных колебаний может повлиять не только на самочувствие людей, но и возможны перебои в работе различной техники.

Магнитная буря 27 сентября

Такая магнитная буря может вызвать:

Сильные головные боли

Раздражительность и апатию, агрессию и повышенную эмоциональность

Невозможность сконцентрироваться, нарушение концентрации внимания

Сонливость или излишнее возбуждение нервной системы

Чувство повышенной усталости

Тахикардию, повышение артериального давления

Обострение хронических заболеваний

Нарушение аппетита

Как снизить воздействие магнитной бури

В такие дни нужно полноценно высыпаться, хорошо питаться, соблюдать распорядок дня. Не стоит конфликтовать и ввязываться в ссоры или споры, а эмоции стоит держать под контролем.

Утром стоит принять контрастный душ и выпить чашку чая с травами, а вот употребление кофе в такой день стоит ограничить или исключить.

В течение дня стоит поддерживать водный баланс, проветривать помещение и избегать вредных, тяжелых блюд и алкоголя.

Постарайтесь выйти на прогулку на свежий воздух, но не попадать под прямые солнечные лучи.

Не стоит в такие дни перенапрягаться физически и эмоционально, а людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства и бутылочку с водой.