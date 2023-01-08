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Морози скоро відступлять: синоптики назвали дату потепління

Коли в Україні потепліє (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні в кінці грудня та на початку січня була аномально теплою, але теперішні морози затримаються не надовго. Синоптики прогнозують в кінці тижня плюсову температуру.

Коли українцям чекати на тепло - читайте в матеріалі Styler.

Прогноз погоди

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що морози будуть в Україні не довго. Вже ближче до 13-14 січня температура повітря буде помітно прогріватись по всій території.

Згідно з прогнозом синоптиків перше потепління у Києві буде очікуватись у неділю, 16 січня.

Коли у Києві очікується потепління (gismeteo.ua)

Також на Заході України вже сьогодні, 8 січня, очікується хмарна погода, однак опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть максимально +2...+4 градуси.

На Півдні небо також буде вкрите хмарами. Уночі очікується дрібний сніг, але протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів покажуть максимально +1...+3.

Погода в Україн на 8 січня

Загальний точний прогноз на січень 2023 синоптикам зараз непросто скласти. Все через аномальне потепління, яке відбулось перед Новим роком.

Поки метеорологи кажуть, що в січні середня температура за місяць буде значно вища - від 0 до -5 градусів та +1+2 градуси в Криму.

Раніше ми детальніше розповідали про погоду в перші тижні січня.

Також ми писали про посівний місячний календар на січень 2023 року.

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