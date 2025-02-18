Мороз є, а снігу немає? Терміново зробіть ці 5 речей, щоб врятувати сад та город

Утеплюйте кореневу систему

Коренева система зимуючих рослин є особливо вразливою до низьких температур. Без снігу, який зазвичай підтримує теплоту ґрунту, температура на глибині 40 см може опускатися до -16°C. Для того, щоб захистити кореневу шийку кущів і дерев, рекомендується укрити їх шаром піску та землі.

Це допоможе зберегти тепло і захистити коріння від пошкоджень. Крім того, такі заходи запобігають замерзанню кореневих систем навіть у найсильніші морози. Укриття дозволить рослинам зберігати свої сили для подальшого росту в наступному сезоні.

Використовуйте природні матеріали для укриття

Одним із найбільш ефективних способів захисту рослин є використання доступних природних матеріалів для укриття. Замість дорогих укривних матеріалів можна застосувати землю, торф або навіть опале листя. Для гортензій, клематисів та піонів достатньо накрити ґрунт шаром в 10-15 см.

Такий спосіб дозволяє рослинам зберегти тепло і запобігти пошкодженню кореневої системи. Торф і перегній не тільки захищають від холоду, але й збагачують ґрунт, створюючи додаткові умови для росту рослин. Мульчування є дуже корисним для багаторічних рослин, що зимують у відкритому ґрунті.

Мульчування - важлива справа під час морозів (фото: Pixabay.com)

Подбайте про теплолюбні культури

Теплолюбні рослини, такі як виноград, клематиси та актинидії, потребують особливої уваги. Вони більш чутливі до зимових холодів, тому їх слід ретельно укрити. Для цього рослини знімаються з опори, укладаються на підкладку і накривають лапником або іншими природними матеріалами.

Якщо ж пригнути рослину до землі неможливо, можна створити каркас для сухого укриття, що захистить її від морозів. Такі укриття дозволяють зберегти тепло і вологу для рослин в умовах холодної зими. Правильне утеплення теплолюбних культур гарантує їхнє відновлення після зими.

Захищайте кореневу систему в першу чергу

Найважливіше під час зимівлі рослин - це захистити їхню кореневу систему. Зазвичай більшість пошкоджень виникає через низькі температури, що впливають саме на коріння.

Тому перед тим, як потурбуватись про надземну частину, необхідно утеплити ґрунт навколо коренів. Це найкращий спосіб уникнути загибелі рослин навіть у найхолодніші зимові місяці.

Використання пісочної або торф’яної мульчі допомагає зберегти вологу та тепло в ґрунті, що особливо важливо для багатьох культур. Адже коріння - це основа життя рослини, і без нього вона не зможе вийти на новий сезон.

Захищайте рослини від вітру

Сильний мороз - це не єдина загроза для зимуючих рослин. Не менш небезпечним є сильний вітер, який може посилити негативний вплив морозу.

Для захисту рослин від вітру важливо створити додаткові бар'єри, наприклад, сітки або живі огорожі, що будуть захищати рослини від пошкоджень. Особливо це важливо для молодих дерев і чагарників, чутливих до вітрових навантажень.

Вибір правильних матеріалів для укриття та організація захисту від вітру дозволяють знизити ризик пошкоджень і загибелі рослин. Не забувайте, що для ефективного захисту необхідно враховувати не тільки температуру, але й інші природні фактори.