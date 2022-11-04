Морил голодом и сжигал тела: под Киевом мужчине грозит срок за жестокое обращение с собаками

В Киевской области в селе мужчина содержал 11 собак и жестоко обращался с животными. Из-за его действий несколько четверолапых умерли голодной смертью, и в отношении правонарушителя ведется досудебное расследование.

Об этом 4 ноября передали в пресс-службе Белоцерковского районного управления полиции.

Случай зафиксирован в селе Пустоваровка. К правоохранителям два дня назад обратилась женщина с сообщением, что ее сосед удерживает в заброшенном здании собак и не кормит их.

"Копы" в тот же день на месте происшествия установили, что 49-летний местный содержал 11 собак породы "русский хорт", пять из которых умерли, а остальных мужчина отдал знакомым для их ухода.

Мужчина жестоко обращался с животными в селе возле Белой Церкви (фото: facebook.com/police.bc.r)

"Следователи Сквиры провели санкционированный обыск домовладения, где обнаружили следы содержания животных. Также по предварительным данным, остатки некоторых из погибших животных злоумышленник мог сжечь", - говорится в публикации.

Теперь мужчина будет отвечать перед законом. По факту жестокого обращения с животными следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины.

За содеянное мужчину могут отправить за решетку на срок до трех лет.

Полиция расследует жестокое обращение с животными (фото: facebook.com/police.bc.r)