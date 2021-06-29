В море обнаружили лодку-призрак: на борту было 20 мертвых тел
Возле Британских островов в Вест-Индии обнаружили лодку с трупами 20 человек, в том числе и двух детей. Лодка дрейфовала в нескольких километрах от острова Гранд-Терк.
Детали трагедии рассказали в Associated Press.
Дрейфующую лодку заметили местные рыбаки и сообщили о находке в морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, которые находятся поблизости. Лодку отбуксировали к берегу и осмотрели ее. На борту обнаружили 20 тел, из которых двое – дети.
Следователи на данный момент исключили версию о насильственной смерти людей. Сейчас проводится экспертиза, чтобы установить причины смерти людей. Также устанавливаются личности погибших.
Как сообщила комиссар полиции Тревор Боттинг, есть версия, что лодка прибыла из страны Карибского бассейна, и скорее всего ее курс был не на острова Теркс или Кайкос.
"Мои следователи работают над установлением их личностей и того, как они встретили смерть", - сообщила Боттинг.
Хотя эти два острова являются привлекательными для жителей Гаити, которые от отчаяния и нищеты бегут в другие страны. А Британские острова уже неоднократно использовались торговцами людьми в качестве перевалочной базы.
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