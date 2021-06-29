В Польше жестоко избили украинцев за родной язык: подробности ЧП

В польском городе Познань напали и жестоко избили украинцев. Инцидент случился 27 июня на местном озере. Очевидцы рассказывают, что к парням подошел агрессивный мужчина, которому не понравилось, что они говорят на украинском языке.

Сообщается, что агрессор подошел украинцам в районе Стшешинського озера на пляже и набросился на них. Одного из парней он ударил сильно ногой по голове, после чего тот потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу. Напавший пытался сбежать, но был пойман отдыхающими и передан полиции.

"Неизвестный мужчина стал кричать группе украинцев, чтобы убирались, ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения "герой" стал убегать, но другим отдыхающим его удалось поймать", - рассказали очевидцы.

Известно, что агрессивный мужчина по национальности поляк и он был в нетрезвом состоянии. Сейчас он находится под стражей, правоохранители расследуют все обстоятельства случившегося.

Фото: В Польше жестоко избили украинцев (epoznan.pl)

"Полицейские из водной полиции, которые перемещались на лодке прибыли на место после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он очнулся и рассказал, что на него напал человек, выкрикивая лозунги на основе национальности", - рассказали в полиции Познани.