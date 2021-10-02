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В МОН рассказали, кто из педагогов находится "под бдительным контролем" вакцинации

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Суббота 02 октября 2021 16:45
В МОН рассказали, кто из педагогов находится "под бдительным контролем" вакцинации Вакцинация учителей в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине вакцинация педагогов ускорилась, поэтому на дистанционной форме обучения сейчас на четверть меньше школ, чем было на прошлой неделе.

Об этом в эфире Сніданка с 1+1 рассказала заместитель министра образования Вера Рогова.

Как рассказала заместитель министра, ежедневно Минобразования собирает информацию о COVID-прививках среди педагогов. Поэтому ситуация с количеством вакцинации в стране улучшилась.

"В минувшую пятницу было более 4600 заведений на дистанционном обучении, то сегодня таких школ 3300", - говорит Рогова.

Где больше всего вакцинированных учителей

Больше всего привитых педагогов в Киеве, а также в Сумской, Черкасской, Луганской, Донецкой областях. Меньше всего - в Винницкой и Одесской областях, а также на Западе.

Кроме того, сейчас "под бдительным контролем" шесть регионов - это Волынь, Прикарпатье, Львовская, Винницкая, Одесская и Херсонская области, где на дистанционном обучении сейчас находится более 40% школ.

Ранее мы сообщали, что эксперты назвали три главные цели вакцинации от COVID-19.

Также мы писали, какое хроническое заболевание может возникать у тех, кто переболел на COVID-19.

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