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У МОН розповіли, хто з освітян перебуває "під пильним контролем" вакцинації

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Субота 02 жовтня 2021 16:45
У МОН розповіли, хто з освітян перебуває "під пильним контролем" вакцинації Вакцинація вчителів в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні вакцинація освітян прискорилася, тому на дистанційній формі навчання зараз на чверть менше шкіл, ніж було минулого тижня.

Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповіла заступниця міністра освіти Віра Рогова.

Як розповіла заступниця міністра, щодня Міносвіти збирає інформацію про COVID-щеплення серед освітян. Тому ситуація з кількістю вакцинації у країні покращилася.

"У минулу п'ятницю було понад 4600 закладів на дистанційному навчанні, то сьогодні таких шкіл 3300", - каже Рогова.

Де найбільше вакцинованих вчителів

Найбільше щеплених педагогів у Києві, а також у Сумській, Черкаській, Луганській, Донецькій областях. Найменше - у Вінницькій та Одеській областях, а також на заході.

Окрім того, зараз під "пильним контролем" шість регіонів - це Волинь, Прикарпаття, Львівська, Вінницька, Одеська і Рівненська області, де на дистанційному навчанні перебуває зараз понад 40% шкіл.

Раніше ми повідомляли, що експерти назвали три головні цілі вакцинації від COVID-19.

Також ми писали, яка хронічне захворювання може виникати у тих, хто перехворів на COVID-19.

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