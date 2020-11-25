В МОН объяснили "ляпы" в украинских учебниках про соду, лечащую рак

В украинских школьных учебниках нашли ряд странных "ляпов". Так, учебник для 9 класса уверяет, что сода может лечить рак, а третьеклассникам задали вопрос - стоит ли в горах греться глинтвейном. Как сообщает "Громадське", в Министерстве образования и науки заявили, что не видят ничего такого в совете бороться с онкологией с помощью соды.

В Минобразования считают, что данная информация расширит критическое мышление учеников, и оснований для снятия с учебника грифа "рекомендовано МОН" нет.

В министерстве также пишут, что сода не может предотвратить онкологические заболевания, однако "в сочетании с химиотерапией может замедлить его развитие и предотвратить разрастание в другие части тела". Также в МОН объясняют, что информацию в учебнике подали не как основную, а как вспомогательную с пометкой "Внимание!" и с оговоркой посоветоваться с врачом. В ведомстве считают, что дополнительный материал будет способствовать критическому мышлению у школьников.

"Информация о соде не является трендом нетрадиционной медицины. Сегодня пищевую соду используют в официальной народной медицине, косметологии, кулинарии, химической, легкой и текстильной промышленности, металлургии, сельском хозяйстве. Она входит в состав многих аптечных препаратов, в частности лекарств против кашля, изжоги, гастрита. Раствор соды выводит из организма яд и токсины, снимает отек легких, помогает при большой потери крови человеком. Исследования в медицине показывают, что сода иногда эффективнее синтетических лекарств, так как она входит в состав крови и в случае введения восстанавливает ее нормальную структуру", –объяснили изданию в министерстве.

Кстати, украинский онколог уверил, что нет официальных рекомендаций использовать соду в лечении рака, а стоматолог отметила, что сода повреждает зубную эмаль.

Как мы ранее писали, учебники для школы опозорились странным содержанием.